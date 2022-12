SAN DIEGO._ Si bien se ha elogiado la calidad que se espera en el Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol 2023 en Miami con la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel, el Grupo C en Phoenix no tiene mucho que envidiarles a los demás. Con los Estados Unidos, México , Colombia, Canadá y Gran Bretaña, se promete un alto nivel de competencia en el desierto en marzo del próximo año.

Sin duda, saldrá como favorita en el Grupo C la selección de Estados Unidos, con un sinnúmero de jugadores de renombre dispuestos a representar al campeón defensor del certaman. Pero Gil y la selección de México no sólo piensan en cómo afrontar esa clase de talento estadounidense, sino también lo que debe de ser un aguerrido equipo de Colombia, una selección de Canadá siempre capaz de dar la sorpresa y hasta Gran Bretaña, que podría contar con algunos nombres conocidos de ascendencia inglesa.

“Creo que cuando se dé a conocer la lista, vamos a quedar sorprendidos un poquito de la cantidad de jugadores de alta calidad que va a tener el equipo inglés. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos jugadores de Estados Unidos son de (ascendencia) de Gran Bretaña. Entonces, yo me estoy preparando para que ellos formen un equipo muy, muy bueno y no quedar sorprendido, no menospreciar a lo que va a ser una posible muy buena selección”.

En el 2023, Gil pretende cambiarle la historia a México en Clásicos Mundiales. Las selecciones de dicho país jamás han llegado a la ronda semifinal, aunque la del 2006 sí tuvieron la satisfacción de eliminar a los Estados Unidos en la primera edición del evento. En el 2017, fue particularmente doloroso el resultado, ya que una confusión inicial por carreraje tenía a México avanzando del Grupo D en Guadalajara, pero una revisión cambió dicha determinación y el equipo local se quedó con las manos vacías.