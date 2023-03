MESA, Arizona._ Luego de que el colombiano Gio Urshela tuviera una buena jornada en la Liga del Cactus este fin de semana -- bateando de 3-2 y enviando la bola hacia ambas bandas y jugando una sólida defensa como torpedero el viernes contra los Dodgers -- el infielder ya ha comenzado a confirmar la idea que los coaches de los Angelinos tenían.

“Primero que todo, él sabía que vería una oportunidad de jugar como campocorto”, explicó el dirigente del conjunto de Los Ángeles, Phil Nevin. “Llegó un poco más esbelto y está demostrando bastante agilidad. Se nota cuando lo hemos puesto a prueba en los ejercicios fundamentales. En cualquier posición se ha visto muy bien”.

Urshela se integra a los Angelinos tras un repunte en el plato el año pasado con los Mellizos, donde recuperó su nivel tras ser cambiado por los Yanquis. En el 2022, tuvo una línea ofensiva de .285/.338/.429 con 27 dobletes y mejoró su OPS+ de 96 a 121, también demostró consistencia tanto contra lanzadores zurdos como derechos.

Sin embargo, el año pasado Urshela vio un descenso a la defensa, cuyos -5 outs sobre el promedio en 136 encuentros en la antesala lo colocaron entre los últimos en dicha posición. Pero con su trabajo en la temporada muerta y los ajustes en esta pretemporada, Nevin piensa que Urshela se perfila a ver una mejoría con su guante.

“Donde sea que lo hemos puesto -- en la tercera base, en el campo corto, en la primera base -- es un jugador bastante inteligente”, declaró Nevin. “Jugará bastante. Podrá ver acción por todo el terreno y será una pieza importante”.

Urshela ha aceptado su rol como posible jugador utility. El cartagenero se ha comenzado a sentir más cómodo como torpedero durante estos Entrenamientos de Primavera, demostrando en los partidos que su trabajo en los terrenos de práctica ha rendido dividendos.

“La verdad me gusta jugar como campocorto. Lo he disfrutado”, dijo Urshela. “Si me necesitan jugar ahí, en la tercera base o en la segunda base -- jugaré cualquier posición”.