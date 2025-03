FORT MYERS, Florida._ Para el derecho de los Medias Rojas, Lucas Giolito, la emoción de lanzar en un juego por primera vez en un año se esfumó rápidamente.

Después de realizar su primer pitcheo en la derrota del martes por 18-8 ante los Filis, el veterano abridor sintió rigidez en la corva izquierda y se someterá a una resonancia magnética el miércoles.

Giolito y los preparadores físicos del equipo inicialmente piensan que la lesión no es grave. El dirigente de los Patirrojos, el puertorriqueño Alex Cora, no descartó que Giolito realice su próxima apertura.

Posiblemente debido a la ausencia tras un procedimiento en el codo derecho, Giolito decidió lanzar con la molestia en la corva durante una primera entrada de 24 lanzamientos en la que no se vio tan sólido.

“El primer pitcheo del juego”, dijo Giolito. “Sentí un poco de rigidez en mi corva. Sabía que no era grave, entonces simplemente ajusté un poco la mecánica de mi pierna de apoyo para superarlo y competir durante el inning. Obviamente, no fue nada maravilloso. Me sentí bien estar otra vez compitiendo. Simplemente evaluaremos todo y haremos lo que digan los muchachos allá y es posible que no sea nada grave”.

Debido a su gran cantidad de lanzamientos, Giolito solo hubiera enfrentado a uno o dos bateadores en el segundo capítulo, pero el equipo lo sacó después de enterarse del problema en la corva.

Giolito indicó que las pruebas de fuerza preliminares con los preparadores físicos fueron positivas.

“Me he desgarrado la corva un par de veces en mi carrera y esto se siente muy ligero”, dijo Giolito. “Eso es prácticamente lo que también estaban diciendo, las pruebas iniciales fueron realmente fuertes. Simplemente es un pequeño y fastidioso contratiempo “.

Mientras que los integrantes de la rotación Brayan Bello y Kutter Crawford abrirán la temporada en la lista de lesionados de 15 días, Giolito en estos momentos no se perfila a integrarse a dichos pítchers.

Antes de la presentación de Giolito en la Liga de la Toronja, Cora lo había programado para lanzar en el quinto encuentro de la campaña regular en el Camden Yards contra los Orioles.