“Lamentablemente, no he recibido la oportunidad, y la gente de México me ha dado confianza durante tres años, siendo esta la primera vez que quedo campeón allá”.

“Él me ha ayudado mucho porque ha estado como mánager más tiempo, pero ha sido un gran compañero. Este es un trabajo y debemos mantener buena comunicación”.

A pesar de, hasta ahora no haber formado parte de ningún staff en la LVBP, Carrara sí ha tenido experiencia como coach de serpentineros en la selección nacional de Venezuela en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en la Copa Mundial Premier 12 de 2015.

“Nunca nadie me ha ofrecido estar aquí. Sí me he puesto a la orden con varios equipos, en especial con Cardenales de Lara, pero hasta ahora no me han ofrecido nada”, mencionó el ex monticulista con 24 cursos de experiencia en la pelota rentada venezolana con las Águilas del Zulia y los crepusculares, siendo tan solo uno de tres escopeteros con 50 victorias y 50 rescates.

“Nadie es profeta en su tierra, trabajo es trabajo donde uno esté y México me abrió las puertas. Hasta los momentos estoy bastante contento allá, pero nunca pierdo la esperanza de estar acá como coach”.

