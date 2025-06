Parece que Glasnow necesitará al menos una salida más de rehabilitación en liga menor, después de que el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijera la semana pasada que el derecho necesitaría alrededor de tres aperturas antes de un posible regreso a la rotación de Grandes Ligas.

Antes de la inflamación en el hombro, Glasnow tenía una efectividad de 4.50 en cinco presentaciones (18 innings). El todoestrella del 2024 tuvo que abandonar su quinta salida —contra los Piratas en el Dodger Stadium el 27 de abril— después de una entrada debido a la lesión.

Glasnow hizo algunos ajustes mecánicos en su mecánica durante el receso de campaña, los cuales cree que contribuyeron al problema en el hombro.

“Nunca aterrizaba cerrado, estaba abriéndome, así que estaba poniendo mucho estrés en mi hombro”, explicó Glasnow a principios de este mes. “Mi [velocidad] había bajado, mi repertorio no era bueno, el comando era muy malo. Y cuando hizo clic, como cualquier cosa, estuvo bien. Pero simplemente no estaba en sintonía y no sabía cómo arreglarlo porque era muy nuevo”.

Roberts dijo que espera ver a Glasnow cambiar su enfoque de la mecánica a resultados a medida que continúa su rehabilitación.

“Es un tipo muy cerebral, mecánico, y a medida que ha pasado por esta rehabilitación, todavía está pensando más internamente, lo cual es comprensible”, añadió Roberts. “Pero a medida que empiece a salir en rehabilitación, a acercarse a la competencia, a la competencia de juegos reales, mi aliento es que se vuelva más externo. Vas a empezar a tratar de sacar a los bateadores en lugar de [enfocarte] en dónde está tu mecánica”.

(Con información de MLB)