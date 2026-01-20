Gran salto de Félix Hernández en la votación es buena señal para sus posibilidades de entrar al Salón

Félix Hernández, uno de los lanzadores más dominantes de su época durante sus 15 temporadas con los Marineros, dio un gran paso hacia una posible exaltación al Salón de la Fama del Beisbol Nacional al ser nombrado en el 46.1 por ciento de las papeletas emitidas por miembros de la Asociación de Cronistas de Beisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) el martes.

Hernández, quien recibió el 20.6 por ciento de los votos en su primer año en la boleta hace un año, experimentó un aumento considerable, lo que augura un buen futuro para su candidatura. Los jugadores deben obtener el 75 por ciento de los votos de la BBWAA y pueden aparecer en la boleta durante 10 años, lo que le da a Hernández tiempo de sobra para sumar más apoyo y acercarse a la inmortalidad del béisbol.

Los dinámicos jardineros Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron elegidos el martes para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol Nacional y serán exaltados el 26 de julio en Cooperstown, Nueva York, junto a Jeff Kent, quien fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Beisbol.

Hernández, quien pasó toda su carrera de 15 años con los Marineros entre el 2005 y el 2019, es considerado uno de los mejores lanzadores de su era. Debutó en Grandes Ligas siendo adolescente y pronto se convirtió en una leyenda de Seattle, ganándose el apodo de “Rey Félix” por su dominio en el diamante. Sin embargo, debido a las lesiones, sus mejores años ya habían quedado atrás para la temporada en la que cumplió 30 años. Su carrera terminó poco tiempo después.

Su mayor logro llegó el 15 de agosto del 2012, cuando lanzó el vigésimo tercer juego perfecto en la historia del beisbol frente a los Rays en Seattle. Es el único juego perfecto lanzado por un pítcher de los Marineros, y desde entonces solo se ha registrado uno más en todo Grandes Ligas: el del dominicano Domingo Germán, de los Yanquis, en el 2023 contra los Atléticos.

Fue el logro emblemático en la carrera de un lanzador que firmó con Seattle a los 16 años y que nunca lanzó por otro equipo en temporada regular. Aunque Hernández pasó tiempo en las organizaciones de los Bravos y los Orioles hacia el tramo final de su carrera, siempre será recordado como un Marinero.

En su mejor momento, Hernández sin duda lanzó a nivel de Salón de la Fama. Entre el 2009 y el 2015 fue seleccionado a seis Juegos de Estrellas por la Liga Americana y registró un WAR de pitcheo de 38.0, solo detrás de Clayton Kershaw (46.6). En el 2009 tuvo marca de 19-5 con promedio de carreras limpias de 2.49 en 238.2 entradas lanzadas. En 2010 ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana tras liderar la liga en efectividad (2.27) y entradas lanzadas (249.2), además de completar seis juegos. Volvió a ganar el título de efectividad en el 2014 y superó las 200 entradas en ocho campañas consecutivas (2008-2015).

Según Baseball-Reference, el WAR7 de Hernández, o “WAR del pico de siete años” —la suma de sus victorias sobre reemplazo de sus siete mejores temporadas (2008-10, 2012-15)— es de 38.5. Aunque está por debajo del promedio de un abridor del Salón de la Fama (49.8), supera el WAR7 de varios exaltados a Cooperstown, como Jim Kaat (38.1), Herb Pennock (37.0), Catfish Hunter (34.9), Whitey Ford (34.6) y Jack Morris (32.6), por nombrar algunos.

Su temporada de 2010 fue para la historia. Lanzó ocho o más entradas en 16 de sus 34 aperturas, aunque se quedó fuera del Juego de Estrellas pese a tener una efectividad de 2.88 al receso. En sus 15 aperturas de la segunda mitad, registró una efectividad de 1.53 con 101 ponches. Con la mejor efectividad de MLB (2.27) y 232 ponches, Hernández superó a David Price, de los Rays, para llevarse los honores del Cy Young de la Liga Americana.