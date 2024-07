El Día Inaugural tradicional contará con los 30 clubes de Grandes Ligas y está programado para el jueves 27 de marzo.

La Serie de Tokio, que será la última entrega de la Gira Mundial de MLB, marcará la sexta ocasión en la que MLB abre su temporada regular en Tokio y representa el 25to aniversario de los primeros juegos de temporada regular disputados en Japón en 2000 entre los Cachorros y los Mets de Nueva York. También será la primera vez que se jueguen compromisos en Japón desde que los Marineros de Seattle y Oakland Athletics abrieron la temporada 2019 en el Tokyo Dome. Además de las aperturas en el 2000 y el 2019, otras aperturas de temporada en Japón tuvieron lugar en el 2004 (NYY vs. TB); 2008 (BOS vs. OAK); y 2012 (SEA vs. OAK).

La próxima temporada marcará el segundo año consecutivo en el que una serie internacional se destaca para comenzar la temporada, tras la Serie de Seúl en marzo de 2024 entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Además de la apertura de los Cachorros en Tokio en 2000, los Cachorros también jugaron juegos internacionales en 2023 durante una serie de dos juegos contra los Cardenales de San Luis en Londres. Para los Dodgers, marca su cuarta serie internacional, uniéndose a la serie de apertura de temporada 2014 en Sídney, Australia contra los Arizona Diamondbacks; la serie de 2018 contra los Padres en Monterrey, México; y la mencionada Serie de Seúl en el 2024.

Los 15 juegos del Día Inaugural tradicional incluirán cuatro enfrentamientos divisionales y cinco partidos Interliga. Siete juegos están programados para el viernes 28 de marzo, una jornada completa de 15 juegos se jugará el sábado 29 de marzo y 14 partidos se jugarán el domingo 30 de marzo. La fecha de apertura tradicional del 27 de marzo marcará la más temprana en la historia de las Grandes Ligas, excluyendo las aperturas de temporada especiales en sedes internacionales. Anteriormente, el Día Inaugural tradicional más temprano para MLB había sido el 28 de marzo en el 2019 y el 2024.

Para 2025, los principales rivales interliga aumentarán su número de enfrentamientos de cuatro a seis, jugando una serie de tres juegos en lugar de una serie de dos juegos. Como resultado, cada uno de los 30 clubes jugará dos partidos menos contra oponentes de la liga no divisional.

El “Fin de Semana de Rivalidades” en MLB tendrá lugar el fin de semana del 16 al 18 de mayo, con 11 series entre los principales rivales Interliga y otros cuatro enfrentamientos regionales que incluyen Pittsburgh vs. Filadelfia Colorado vs. Arizona; Detroit vs. Toronto; y Houston vs. Texas. En el 2025, cada uno de los 30 clubes recibirá a los mismos oponentes Interliga que recibieron en 2023 (el calendario de 2026 contará con clubes recibiendo a los mismos oponentes Interliga que en 2024).

El 95to Juego de Estrellas se llevará a cabo el martes 15 de julio en el Truist Park en Atlanta, marcando el primer Clásico de Media Temporada en dicho estadio y el tercero en general organizado por los Bravos en Atlanta, uniéndose al partido de 1972 en el Atlanta Stadium y al Juego de Estrellas del 2000 en el Turner Field. El último día de la temporada regular 2025 será el domingo 28 de septiembre, con ocho enfrentamientos divisionales.

Visita MLB.com para ver el calendario completo de la temporada regular 2025 de la Liga Americana y la Liga Nacional. Los calendarios de los clubes individuales están disponibles en cada uno de los sitios web de los respectivos 30 clubes.

(Con información de MLB)