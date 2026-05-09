Guardianes adquieren al receptor Guante de Oro Patrick Bailey en un cambio con Gigantes

Los Guardianes de Cleveland adquirieron al receptor Patrick Bailey de los Gigantes de San Francisco en un cambio por la 29na selección general del Draft amateur del 2026 y el prospecto zurdo Matt Wilkinson, informaron los equipos el sábado.

Cleveland envió a Bo Naylor a Triple-A Columbus para abrirle espacio en el róster de 26 a Bailey.

Bailey, de 26 años, batea para .146 con un jonrón y cinco carreras impulsadas esta temporada, pero el dos veces ganador del Guante de Oro ha mantenido sus habilidades élite detrás del plato, ubicándose en el percentil 99 en Valor de Carreras a la Defensiva. Es un bateador de .224 de por vida con 22 cuadrangulares y un OPS de .611 a lo largo de más de tres temporadas en las Grandes Ligas.

Wilkinson, de 23 años, fue seleccionado por Cleveland en la 10ma ronda del Draft amateur del 2023. Tiene marca de 1-2 con efectividad de 1.59 en seis presentaciones en Doble-A Akron este año, registrando un WHIP de 0.918 y ponchando a 36 bateadores en 28.1 entradas.

(Con información de MLB)