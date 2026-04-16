Hacen oficial el regreso de los Mayos de Navojoa

Las entradas y salidas de un mismo equipo en la Liga Mexicana del Pacífico no son comunes. Por eso la historia de los Mayos de Navojoa no tiene parangón, difícil de imaginar en cualquiera de los otros clubes, incluyendo los Charros de Jalisco que en la pelota invernal pronto echaron raíces, contrario a su versión en la Liga Mexicana de Verano.

CIUDAD DE MÉXICO._ Las entradas y salidas de un mismo equipo en la Liga Mexicana del Pacífico no son comunes. Por eso la historia de los Mayos de Navojoa no tiene parangón, difícil de imaginar en cualquiera de los otros clubes, incluyendo los Charros de Jalisco que en la pelota invernal pronto echaron raíces, contrario a su versión en la Liga Mexicana de Verano.

Con la de ayer que se hizo oficial, será la cuarta vez que la tribu vecina de los Yaquis de Ciudad Obregón vuelve al redil, en un recorrido que arrancó en el lejano ciclo 1959-1960, cuando ingresaron a la entonces Liga Invernal de Sonora. Se fueron después del ajetreo 1960-1961, para volver pronto, en 1962-1963 y recular tras la campaña de 1967.

Los Mayos se engancharon nuevamente gracias a la expansión de 1970 que incluyó a los Algodoneros de Guasave y se mantuvieron firmes hasta que el actual propietario de la franquicia, Víctor Cuevas Valenzuela, sorprendió a propios y extraños, diría el clásico, anunciando el abandono de la plaza, luego de la temporada 2024-2025. Pretendía extender sus tentáculos allende de nuestras fronteras, en Tucson, Arizona.

Sobre los motivos que orillaron a Cuevas a sacar a los Mayos de su hábitat natural y su expedito retorno, ya se ha dicho y escrito demasiado, incluso insultos a raudales para el empresario en las redes sociales. Ahora vamos a ver qué tan cierto es lo que los aficionados de la novena estuvieron alardeando en el anonimato. Su capacidad de respuesta con la patente de vuelta con ganancias incluidas.

Como la reconstrucción del cincuentón estadio Manuel “Ciclón” Echeverría que, al menos en las pasadas dos décadas, lució más desolado que un museo, después de la noche inaugural de una temporada, que solían llenar.

LA Liga Mexicana romperá el hielo hoy con juego único entre los bicampeones Diablos Rojos y los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú. Viene el primer lleno del calendario con todo y el pronóstico de lluvia.

La actividad en el circuito será total mañana y hasta el domingo en la primera serie de la temporada que entre el 11 de junio y el 19 de julio intentará salir lo menos perjudicado posible por la competencia del mundial de futbol que por tercera ocasión se disputará en nuestro país.

Les fue mal en el “México 70” que los más viejos de la comarca recuerdan como si hubiese sido ayer y ni se diga en 1986 que tuvo un impacto asombroso, ocho meses después del letal terremoto en la CDMX.

MARCELO Martínez llevó una blanqueada hasta el sexto innings con pelota de 6 hits, pero en el balance no tuvo decisión, en su primera actuación con su nuevo equipo en la Liga de Taiwán, Dragones de Wei Chuan, que superaron en duelo de pitcheo a los Guardianes de Fubon, 1-0.

El zurdo, quien presuroso emigró a la pelota asiática tras varios años de “picar piedra” en las sucursales de los Reales de Kansas City, ponchó a cuatro y caminó a uno, en cinco innings y dos tercios.

Martínez tomó así impulso para su tercera temporada consecutiva, la mayor participación para un mexicano en la CPBL, buscando confirmar sus actuaciones de 2024 y 2025 en que logró 13 victorias en cada una de ellas.

UN día como hoy en 1977- Rafael García lanzó juego sin hit con carrera en 9 innings y los Indios de Ciudad Juárez se impusieron a los visitantes Tecolotes de Nuevo Laredo, 9x1.

En 2000 - Chuck Finley, de los Indios de Cleveland, quien ya era el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ponchar a cuatro bateadores en una entrada dos veces, lo hace por tercera vez eliminando por esa vía a Tom Evans, Royce Clayton, Chad Curtis (quien llega a primera base por un lanzamiento descontrolado) y Rafael Palmeiro en el tercer inning.

Finley vence a los Rangers de Texas, 2-1, con la ayuda de jonrones consecutivos en la novena tanda de Manny Ramírez y Jim Thome.

Estas son las mañanitas para Sergio Robles (80), Bruce Bochy (71), Antonio Alfonseca (54) y Nolan Arenado.