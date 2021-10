Fue su padre, destacado pelotero escuinapense, quien le inculcó a Hansen su amor por el “rey de los deportes”.

“Mi padre siempre me inculcó los deportes, él era jugador, yo sabía que él jugaba. Antes del beisbol me habían llevado a otros deportes para ver cuál me gustaba. Desde el primer momento que me llevaron a jugar beisbol, a los 7 u 8 años, me encantó y no lo he dejado”.