“Creo que la próxima semana es definitivamente una posibilidad”, indicó Harper. “Pero no quiero asegurar qué día ni nada por el estilo. Pero estoy contento con dónde me encuentro”.

Los Filis regresan a casa el lunes, cuando abran una serie de tres partidos contra los Padres. Luego tienen un día libre el jueves antes de recibir a los Rojos el próximo fin de semana.

Harper cumplió con otro paso en su recuperación cuando tomó práctica de bateo temprano en el terreno del Truist Park, horas antes de que sus compañeros realizaran sus calentamientos previos al juego. Eso ocurrió después de tomar práctica de bateo en las jaulas un par de veces en Houston a principios de esta semana.

“No me sentí muy bien afuera hoy, en cuanto al swing”, añadió Harper. “En cuanto a la salud, me sentí bien. Pero en cuanto al swing, no me sentí muy bien”.

Buscará trabajar en algunos de esos problemas de timing enfrentando lanzadores en vivo este fin de semana. Los Filis trajeron a un par de jugadores de liga menor —Jack Dallas de Doble-A Reading y Joel Kuhnel de Triple-A Lehigh Valley— quienes le lanzarán a Harper en el terreno.

“Veremos cómo sale de eso”, dijo el mánager Rob Thomson. “Veremos cómo sale de eso, y luego decidiremos qué vamos a hacer”.

Aunque Harper no estuvo contento con su swing el viernes, está encantado con el progreso que ha logrado físicamente.

Si bien reconoció que todavía hay algunas “molestias” alrededor de su muñeca, dijo que no siente dolor en absoluto en el punto que más le dolía hace unas semanas. Incluso esas molestias podrían no ser más que el resultado de entrenar y volver a aumentar la intensidad después de la pausa.

No ha habido hinchazón y tanto Harper como el personal médico están complacidos con cómo ha disminuido la inflamación.

