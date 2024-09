MAZATLÁN._ El legendario Héber Gómez, hoy en día coach de bateo de Venados de Mazatlán, reconoció que hay muy buen material para encarar la venidera temporada invernal, pero sobre todo para un gran futuro en el club.

Gómez, que debutará en esta edición 2024-205 de la Liga Mexicana del Pacífico como coach de bateo, fue uno de los coaches que se quedaron en el puerto para continuar con el trabajo con jugadores de posición y pítcheres que no hicieron el viaje al juego de preparación a Santiago Ixcuintla, Nayarit.

“En cuanto a los jóvenes la verdad que he visto mucho talento, hay mucho material, los jóvenes que están listos y también para el futuro. El equipo lo veo muy bien, hay mucho talento en el bateo”, dijo Gómez.

“En el pitcheo hay muy buenos brazos, me ha gustado lo que he visto en los jóvenes que me ha tocado estar a cargo de ellos”.

El veracruzano, pero ya con raíces en el puerto, junto con parte del cuerpo técnico, entre ellos Jasiel Acosta (coach de pitcheo) y Roberto Pérez, encabezaron la práctica matutina dominical en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

“Fueron dos grupos los que se quedaron y no hicieron el viaje a Nayarit, se trabajó muy fuerte por espacios de dos horas teniendo mucha práctica de bateo y los lanzadores también realizaron sus rutinas.

“Los jugadores de posición estuvieron entrenando fuerte ahora que nos tocó de mañana trabajar y por supuesto los aspectos defensivos en infield”