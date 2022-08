Un fantástico debut es el que ha dejado plasmado el beisbolista sinaloense Joey Meneses, tras su llegada a Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, donde busca consolidarse profesionalmente. Para el pelotero oriundo de Culiacán estos últimos días han sido de ensueño, pues después de 10 temporadas jugando en ligas menores, por fin cumplió su máximo sueño el pasado 2 de agosto, el ser parte de un equipo de Grandes Ligas, además de haber tenido un inicio inolvidable.

“Han sido unos días muy emocionantes, he estado muy feliz, disfrutando mucho este sueño que tenía años buscándolo, y la verdad, contento de estar aquí y más que nada, que gracias a Dios han salido las cosas”, dijo Meneses en conferencia de prensa de MLB. “Voy a dar lo mejor de mí y tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, para poder ganarme un lugar el próximo año y por lo menos estar en los planes de ellos”.

Su objetivo siempre fue Grandes Ligas Desde muy joven, Meneses había establecido cuál sería su objetivo profesional a alcanzar, y ése era el poder vestir el uniforme de una institución de la Mayor League Baseball, lo que lo llevó a trabajar de manera constante para poder lograrlo. “El objetivo mío siempre fue claro, el jugar en Grandes Ligas. Siempre dije que si me siguen dando la oportunidad de firmarme, es por algo, si creen que todavía puedo estar en un equipo de Grandes Ligas. “Si no me hubieran dado la oportunidad, me quedo en México, pero siempre tuve claro que si me seguían saliendo ofertas, seguiría intentándolo hasta que se diera”.

Meneses, quien ha pegado cuatro jonrones, tres de ellos en sus últimos tres juegos, declaró que la principal motivación que lo mantuvo dando su máximo en cada una de las temporadas que jugó en su carrera era el idealizarse jugando en un equipo de Grandes Ligas, motivación que este año terminó rindiendo frutos. “Mi motivación siempre fue el cumplir mi sueño, ésa ha sido siempre, había tenido buenas temporadas, otras regulares y siempre tratando de mejorar para cumplir mi sueño, ésa siempre ha sido mi motivación, el poder jugar en Grandes Ligas”.

El esperado debut El culiacanense compartió la experiencia que vivió al momento de recibir el llamado para subir a jugar con los Nacionales de Washington, un momento lleno de emociones que siempre llevará en su memoria. “Fue muy emocionante, estaba que no me la creía. Me dijeron que no era nada oficial, no quería hacerme la ilusión, pero cuando llegué acá y me dijeron que era oficial, fue muy emocionante.

“Recordé todos esos momentos difíciles que pasé, todo lo que había trabajado para llegar a este lugar y quería aprovecharlo al máximo”. También recordó el momento de debut conectando jonrón ante los Mets de Nueva York. “Cuando pegué jonrón iba corriendo, como que no me lo creía, como en shock, no sabía en sí bien lo que estaba pasando. Iba corriendo, iba disfrutando pues el estadio, iba corriendo las bases. “Muchos sentimientos, pero fue muy emocionante cuando vi el batazo y que empecé a correr, y vi que se fue, la verdad que se me vinieron muchas cosas a la mente, pero más que nada fue emoción, alegría y satisfacción de haberlo logrado”.