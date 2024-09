“Bendito Dios volvemos un año más, contentos por la responsabilidad, cosas interesantes en el catcheo, tanto extranjeros, mexicanos y caras nuevas, creo que tenemos una buena fusión, sorpresa para mí la calidad que tenemos y a trabajar arduamente como estoy acostumbrado.

“Primeramente tenemos un reto porque la afición, nosotros como staff y la indicación de directiva es no pelear menos que una final, desde un inicio el objetivo es claro que es llegar a la final, la gente no nos va a perdonar si no lo hacemos, es un reto que adquirimos con mucha responsabilidad”, agregó el coach de catcheo.