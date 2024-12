Henderson creía que MLB no volverá a Oakland

CIUDAD DE MÉXICO.- El recién fallecido Rickey Henderson, quien jugó en 14 de sus 25 campañas en Grandes Ligas con los Atléticos, vaticinó que Oakland no volverá a tener nunca una franquicia.

Dijo que platicó con el comisionado Rob Manfred después que se aprobó la mudanza a Las Vegas y le comentó que no regresarán a la ciudad vecina de San Francisco.

Henderson pisó por última vez el diamante del Coliseo, el 29 de septiembre pasado, cuando él y su ex compañero Dave Stewart, lanzaron la primera bola en el último juego que ganaron los Marineros de Seattle.

Esa tarde de domingo, ambos fueron aplaudidos por una multitud de 42,177 aficionados que seguramente no irán a ver a los A’s a su próxima parada, Sacramento, a 80 kilómetros de la Bahía que abandonaron tras 56 años.

GABRIEL Ponce nació en Arizona hace 25 años, es sobrino del ex jardinero de los Cañeros de Los Mochis y Tigres capitalinos, Manuel Ponce, y en su debut en la LMP con Águilas de Mexicali, consiguió algo inusual en estos tiempos: dos salidas al hilo con doble dígito en ponches.

Ponchó a 11 en cinco innings y dos tercios a los Algodoneros de visita en Guasave y 10 en el “nido” contra los Venados de Mazatlán en seis episodios, lo que aunado a 9 en seis capítulos a los Tomateros en Culiacán, le dan un espectacular total (30) en 17 innings y dos tercios.

Ponce estuvo cinco veranos en todos los niveles en las sucursales de los Azulejos de Toronto, en 2024 sólo tiró un tercio de inning en el bullpen plagado de extranjeros de los Toros de Tijuana. Para 2025 lo anuncian los Dorados de Chihuahua.

UN día como hoy, en 1994 - Con las negociaciones para resolver la huelga estancadas, los propietarios de las Grandes Ligas implementan unilateralmente un tope salarial y un reparto de ingresos para los jugadores en huelga.

El sábado 23 de diciembre de 1972- Dyar Miller, de los Mayos de Navojoa, lanzó un juego sin hit ni carrera y estableció récord aún vigente de chocolates con 19 en 9 innings, al imponerse 1x0 a los Algodoneros en el estadio Francisco Carranza Limón de Guasave.

Mañanitas para Raúl Cano (79), ex lanzador, mánager y directivo, Humberto Valenzuela (72), ex pítcher y Tim Leary (66), serpentinero ex bigleaguer.

El 23 de diciembre de 1971 murió el bateador de las menores de los Piratas de Pittsburgh, Zelman Jack, mientras jugaba pelota de invierno para los Algodoneros de Guasave, cayendo del techo de un club nocturno. Tenía 25 años.

**“Tengo que jugar beisbol para hacerme feliz. Tengo que ser deportista. Pero cuando todo esté dicho y hecho, seré un padre normal. Un hombre de casa de tipo normal”.- Rickey Henderson.

ENTRE suspensivos.- Otro elemento destacado en la recta final en la LMP es el también México Americano de los Algodoneros, Jorge Pérez (3-6, 2.65), con jornadas de juegos completos de larga ruta en asignaciones consecutivas frente a los campeones Naranjeros de Hermosillo... El 10 de diciembre, en el Kuroda Park, les recetó 9 redondos ceros a la formación que incluía a Isaac Paredes, Patrick Widsom, César Salazar y Luis González, y días más tarde, en el Fernando Valenzuela, perdió 1x0, aguantando 8 episodios... Al derecho Pérez le echaron montón el aspirante a la triple corona Robert Stock (10-2, 1.49) y cinco brazos más que maniataron a la ofensiva de los Algodoneros en tres imparables.