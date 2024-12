CIUDAD DE MÉXICO._ Los Naranjeros de Hermosillo no han hecho oficial la baja de Isaac Paredes, a quien mantienen en su róster activo, aunque eso no sería una buena señal para sus aficionados, porque también conservan a alguien que se marchó hace una semana: Patrick Wisdom (.250, 3, 9), firmado para el beisbol de Corea del Sur.

El mismo Paredes (.276, 0, 4), que había participado en 9 encuentros cuando recibió una llamada de Houston, mandó un mensaje en sus redes (Instagram) que los pesimistas interpretan como una despedida entre líneas: “Gracias H, nos vemos pronto y vamos por el bi”.

Los actuales campeones de la LAMP regresan este viernes a casa para disputar contra los Algodoneros de Guasave la antepenúltima serie del rol regular y penúltima en el estadio Fernando Valenzuela, donde bajarán el telón en el cierre del año frente a los Venados de Mazatlán.

EL ahora veterano receptor, Gabriel Gutiérrez, era favorito de los aficionados de Guasave antes y después del traslado de la franquicia de los Algodoneros a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, en 2014.

Anteanoche, ese idilio llegó a su fin cuando el hombre de Estación Bamoa fue abucheado, después iniciar una zacapela con una agresión a Jorge Flores, el torpedero idolatrado por la clientela del Kuroda Park.

Siempre hemos pensado que eso no debiera ocurrir en un deporte de esporádicos contactos físicos, incluyendo los pelotazos, pero siendo un invento de los americanos y su cultura belicosa, con el paso de los años nutrieron su pasatiempo nacional de “códigos” que en ocasiones le quita lo “familiar”.

UN día como hoy, en 2001.- Los Dodgers firman por dos años al agente libre Hideo Nomo, líder en ponches de la Liga Americana de la temporada pasada con 220, lanzando para los Medias Rojas de Boston.

Será la segunda etapa del japonés con los Dodgers, equipo para el que jugó por primera vez en 1995 y hasta 1998 en que lo cambiaron a los Mets de Nueva York. En 1995 fue Novato del Año en la Liga Nacional.

Mañanitas para Octavio Ojeda (50), ex ligamayorista México Americano y Bruce Maxwell (34), ex receptor. Un 20 de diciembre, en 1984 y 1986, murieron en accidentes automovilísticos los ex bigleaguers Gonzalo Márquez (44) en Venezuela y Joe DeSa (27) en Puerto Rico.

**”Esforzarse, buscar, encontrar y no ceder. Ahí está la clave”.- Anónimo

ENTRE suspensivos.- El veterano de los Venados de Mazatlán, Javier Solano (4-4, 3.56), compila 1-1 y efectividad de 2.22 en sus recientes cuatro aperturas, incluyendo una de siete innings y dos de seis y fracción... En deuda permanente con el compilador en el Pacífico en cuanto a promedio (.201), Roberto Ramos se ha echado a la bolsa a la gente de Guasave con algunos garrotazos decisivos... El otrora prospecto de los Rockies de Colorado lleva seis jonrones y 20 impulsadas, en ambos renglones a un dígito de empatar marcas personales que logró con los Naranjeros... Javier Arturo López (1-2, 2.60) y Christian Villanueva (.212, 1, 3), únicos sobrevivientes en el róster actual de los Yaquis del festejo más reciente de la tribu, en 2012-2013, el ciclo en que completaron el tricampeonato y se coronaron en la Serie del Caribe en Hermosillo.

