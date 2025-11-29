CIUDAD DE MÉXICO.- Los Yaquis de Ciudad Obregón agendaron para el sábado 6 de diciembre próximo, en el segundo juego de la serie contra los Tomateros de Culiacán, el retiro del número de su ex mánager, el dominicano Eddie Díaz (42).

Para los que nacieron ayer y un poco más atrás, Díaz fue autor intelectual de cuatro títulos de liga, incluyendo el recordado tricampeonato, y las conquistas en la Serie del Caribe de la tribu en 2011 y 2013.

Los entorchados de Díaz lo ponen a la altura de los consagrados Francisco “Paquín” Estrada, Benjamín “Cananea” Reyes y su contemporáneo Juan José Pacho, que empezó el actual recorrido en el timón del equipo de sus grandes éxitos, Venados de Mazatlán.

El doble dígito de Díaz será el noveno cancelado por los Yaquis, detrás de los de Francisco “Pancho” García (12), Jesús Robles (21), Vicente Romo (24), Enrique Romo (11), Vinicio Castilla (9), Roberto Vizcarra (4), Carlos Valencia (5) y Luis Alonso Mendoza (46).

LOS Jaguares de Nayarit tuvieron el sábado en su Coloso del Pacífico “Alejo Peralta” su tercer lleno de su primera temporada, 9,500 espectadores, que fueron a ver un espectáculo de las Fuerzas Armadas en su homenaje, y el juego de pelota ante sus vecinos Charros de Jalisco.

Los boletos se vendieron como pan caliente. Se agotaron desde el viernes y como premio, regalaron 4 mil cervezas en el transcurso del segundo choque del compromiso con los campeones vigentes.

Los felinos de los Peralta también jugaron con casa repleta el 17 de octubre, recibiendo a los Venados de Mazatlán en la noche de inauguración, y el 23 de octubre, como anfitriones de los Tomateros.

UN día como hoy, en 1980-Willie McEnaney tiró un juego sin hit ni carrera en 9 innings y Águilas de Mexicali derrotaron, 1x0, a los Algodoneros de Guasave, quienes, en un caso inédito, una noche antes recetaron un “doble cero” a los fronterizos, autoría de Rafael García, 2-0.

En 1999- Pete Rose lanza un nuevo sitio web que permite a los aficionados sumar sus nombres a una petición para votar por su reincorporación. Fue expulsado del deporte por apostar en agosto de 1989.

Estas son las mañanitas para Bo Jackson (63), Nick Castañeda (63), Ray Durham (54) y Víctor Hugo Mendoza (35).

-“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad“.- Albert Einstein.

EN seguidillas.- Para el californiano Stephen Gonsalves ha sido duro transitar con los Charros de Jalisco de Liga Mexicana (6-0, 2.61) a Liga Mexicana del Pacífico (0-1, 11.25)...Luego de un frenético debut en el que compiló 2-1 con 7 rescates y efectividad de 1.42 en 16 relevos, el cerrador de los Naranjeros, Matt Foster, pidió permiso para ausentarse un par de semanas debido a asuntos de índole familiar. Lo reemplazó su paisano Jessee Chaz (1-0, 2, 2.66), mientras el veterano ex ligamayorista, Fernando Salas (0-0, 1.29), realiza labores de intermedio y preparador... Los Tomateros agregaron a sus filas al tercera base cubano, Diosbel Arias, que repite, y al pitcher de liga independiente Jalen Miller. Arias, quien participó en 2024-2025 en la LMP con los guindas (.225, 0, 9) y Sultanes de Monterrey (.182, 1, 3), bateó .287 con 6 cuadrangulares y 18 empujadas en 27 juegos para los Leones de Yucatán en 2025. Miller registró 9-6, efectividad de 4.26 y 103 ponches en 93 episodios el verano pasado con Southern Maryland, en la Liga Independiente del Atlántico.