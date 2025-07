Homenaje en Yucatán a Negrin en vida y activo

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que no ha dejado de tener sesiones de bullpen, en Chicago no hay certeza sobre un posible regreso de Javier Assad, quien no ha tirado en Grandes Ligas en 2025. De acuerdo al mánager Craig Consell y del gerente general, Carter Hawkins, no quieren apresurar su rehabilitación después de las dos actuaciones de abril en las menores que agravaron la lesión en el oblicuo izquierdo. Assad ha sido llevado “mes a mes” y no deja de llamar la atención que en sus boletines los Cachorros digan que su avería, sufrida a finales de febrero, es una distensión “leve”. LOS Leones de Yucatán anuncian para el próximo 23 del mes en curso algo inusual: el retiro del número de un legionario todavía activo, el lanzador cubano Yoanner Negrin (25). Normalmente ese reconocimiento se hace a los “jubilados” que, en el caso de los Leones, Incluye los dígitos de Fernando Valenzuela (34), fallecido en octubre de 2024 en Los Ángeles. Con el de Negrin, quien compila 5-4 y 4.48 en 2025 y es el segundo más triunfador en la historia de la franquicia (78) detrás de Mercedes Esquer (91), serán 11 los números cancelados. Entre ellos, los de Juan José Pacho (1), Luis Arredondo (2), Carlos Paz (17), Fernando Villaescusa (15), Raymundo Torres (18), el citado Esquer (3) y Osvaldo Morejón (4), actual piloto de los melenudos. UN día como hoy, en 1986 - Los jugadores de los Mets de Nueva York, Ron Darling, Tim Teufel, Bob Ojeda y Rick Aguilera, son arrestados tras una pelea matutina con policías fuera de servicio que trabajaban como guardias de seguridad frente a un bar de Houston. Sin embargo, son liberados a tiempo para su juego contra los Astros esa misma noche. El 26 de enero de 1987, Darling y Teufel serán multados con 200 dólares, mientras que Ojeda y Aguilera fueron absueltos. En 1994- Celebrando su cumpleaños 31, el lanzador de los Cardenales de San Luis, Vicente Palacios, tiró una blanqueada de un solo hit para derrotar a los Astros de Houston, 10x0. El mexicano, quien ponchó a 8 y otorgó una base por bolas, permitió un sencillo en el tercer inning a Andújar Cedeño. Mañanitas para Jaime Corella (88), inmortal del beisbol mexicano, Mauricio Dubón (31), utility hondureño de los Astros y Yan Gómes (38), cátcher brasileño que permanece en la agencia libre. -“Envidiar es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera”.- Anónimo. EN seguidillas.- Desde 2024, los Bravos de Atlanta y el veterano relevista México americano, Jesse Chávez, mantienen una extraña relación laboral. El año pasado lo firmaron como agente libre y en dos ocasiones lo liberaron... En 2025 lo volvieron a firmar y acaban de colocarlo para asignación por tercera vez, probablemente la última, de acuerdo a su desempeño en 4 juegos (0-1, 9.00). Cumplirá 42 años el 21 de agosto próximo... Otro legionario de doble nacionalidad, Rowdy Tellez, fue incrustado en el roster de su tercer club ligamayorista en dos años: los Rangers de Texas. En 2024 rindió a los Piratas de Pittsburgh (.243, 13, 56) y en 2025 a los Marineros de Seattle (.208, 11, 27).

A pesar de que no ha dejado de tener sesiones de bullpen, en Chicago no hay certeza sobre un posible regreso de Javier Assad, quien no ha tirado en Grandes Ligas en 2025.

A pesar de que no ha dejado de tener sesiones de bullpen, en Chicago no hay certeza sobre un posible regreso de Javier Assad, quien no ha tirado en Grandes Ligas en 2025.