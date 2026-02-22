Hoskins y los Guardianes acuerdan contrato de Ligas Menores

GOODYEAR._ Una de las principales interrogantes que rodeaban la temporada muerta de los Guardianes era cómo mejorar una ofensiva que en conjunto tuvo dificultades en el 2025. Con la Liga del Cactus ya en marcha, Cleveland está por concretar su incorporación más importante del invierno.

Los Guardianes y el inicialista Rhys Hoskins están finalizando un contrato de Ligas Menores que incluye una invitación a los Entrenamientos Primaverales del equipo grande, según informó una fuente a MLB.com el domingo.

El club no ha confirmado el acuerdo, que está sujeto a que Hoskins apruebe el examen físico en los próximos días. El pacto tendría un valor de 1.5 millones de dólares si integra el róster del Día Inaugural de Cleveland.

Hoskins ya se encontraba el domingo en el clubhouse de los Guardianes en su complejo de desarrollo de jugadores en Arizona.

Mientras los Guardianes evaluaban posibles adiciones al lineup durante el receso de temporada, su principal consideración fue cómo cada movimiento impactaría las oportunidades que desean brindar a sus jugadores jóvenes este año. La llegada de Hoskins tendrá efectos en la mezcla de jugadores de posición, pero debería elevar el piso ofensivo de Cleveland dado su historial de producción.

En ocho temporadas con los Filis y los Cerveceros, Hoskins conectó 186 jonrones y registró un OPS de .819.

El grupo de inicialistas de los Guardianes incluye a Kyle Manzardo, CJ Kayfus y David Fry. Manzardo aumentó masa muscular este invierno, ya que el club quería que se preparara físicamente para defender la primera base cuatro o cinco días por semana. Kayfus puede desempeñarse en la inicial y en el jardín derecho, mientras que Fry inició los Entrenamientos como complemento derecho dentro del grupo, además de su rol como tercer receptor.

El puesto de bateador designado le brinda flexibilidad al dirigente Stephen Vogt, y la posibilidad de que Steven Kwan vea tiempo en el jardín central esta temporada abriría oportunidades en las esquinas de los jardines para Kayfus y otros. Sin embargo, Hoskins ahora perfila como la primera opción para fungir como complemento derecho de Manzardo en la inicial.

Eso podría resultar beneficioso para la producción ofensiva de Cleveland, considerando que el club cuenta con apenas cuatro bateadores derechos en su róster de 40 y el historial comprobado de Hoskins.

(Con información de MLB)