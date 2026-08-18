ICE detiene al coordinador de catchers de Menores de Padres

El coordinador de receptores de Ligas Menores de los Padres de San Diego ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Oswaldo Pirela, de 34 años y originario de Venezuela, fue puesto bajo custodia la madrugada del domingo en el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas), según informó el lunes su esposa, Kemberly Avila, al medio The Athletic. En ese momento no llevaba consigo su tarjeta de permiso de trabajo, de acuerdo con su hermano, Jorge Pirela.

El equipo afiliado de Triple-A de los Padres son los Chihuahuas de El Paso. Pirela viajaba de regreso a su casa en Arizona, según indicó su familia.

“Recientemente nos enteramos de la detención de Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de Ligas Menores, en El Paso, Texas”, señalaron los Padres en un comunicado el lunes. “Estamos trabajando para recopilar información adicional y no haremos más comentarios por el momento”.

Avila dijo a The Athletic que los Padres están brindando apoyo a la familia y que ella ha estado en contacto con Pirela. Explicó que tanto Pirela como su familia tienen solicitudes de asilo pendientes y portan tarjetas de identificación temporales.

El ICE aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación.