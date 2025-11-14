Ichiro Cano y Alex Delgado, revelaciones en la LMP

Para la segunda mitad de su calendario, el “rating” de la Liga Mexicana del Pacífico crecerá con los ligamayoristas en la agenda, incluyendo al tercera base de los Naranjeros de Hermosillo, Isaac Paredes (Houston), y el primera base de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda.

CIUDAD DE MÉXICO._ Para la segunda mitad de su calendario, el “rating” de la Liga Mexicana del Pacífico crecerá con los ligamayoristas en la agenda, incluyendo al tercera base de los Naranjeros de Hermosillo, Isaac Paredes (Houston), y el primera base de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda.

Ambos convocados al Juego de Estrellas 2025 y a quienes les harán comparsa el jardinero de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna (Jalisco), el cátcher de los Astros, César Salazar (Naranjeros), y el guardabosque que se tomó su tacita de café con Padres de San Diego, Tirso Ornelas (Jalisco).

En Mexicali también esperan al pítcher Valente Bellozo que cabalga con bandera de agente libre, luego de romper relaciones con los Marlins de Miami y entre los importados, el flamante campeón de la Serie Mundial, Justin Dean, arribará a Los Mochis en diciembre.

En el circuito rinden el abridor de los Venados de Mazatlán, José Urquidy (1-1, 2.25), el relevista de los Cañeros de Los Mochis, Daniel Duarte, y algunos extranjeros que pueden presumir de haber estado en los rósters de Grandes Ligas en 2025.

Historias de la vida real del fogueado serpentinero, Touki Toussaint (Anaheim), enrolado en Hermosillo), y los bateadores recién incorporados Drew Avans (Atléticos) y Levi Jordán (Cincinnati), con los Algodoneros de Guasave.

UN día como hoy, en 1996- Los Azulejos de Toronto y los Piratas de Pittsburgh completan un intercambio de nueve jugadores. El equipo canadiense adquirió al camarero, Carlos García, al lanzador de relevo Dan Plesac y al jardinero Orlando Mercado.

Los Piratas obtuvieron a seis prospectos, entre ellos, el receptor Craig Wilson, el jugador de cuadro dominicano Abraham Núñez y el pítcher mexicano José Silva.

Estas son las mañanitas para Curt Schilling (59), Rubén Rivera (52), Félix Pérez (41), Freddy Galvis (36), Yasmani Tomás (35), Daniel Castro (33) y Francisco Lindor (32).

-“Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy”.- James Dean.

OBSERVACIONES: En República Dominicana son noticia triste los lanzadores de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, involucrados e indiciados en Estados Unidos por apuestas y hasta lavado de dinero, en el caso del primero.

Hace unos días, un tribunal federal de Boston fijó a Ortiz una fianza por 500 mil dólares y su compatriota esperaba turno tras ser detenido, ayer, pero en Nueva York. Ambos fueron separados del equipo en julio de este año.

EN seguidillas.- A los 30 abriles y en su décima campaña en la Liga Arco, el zurdo de los Jaguares de Nayarit, Alex Delgado, es la sorpresa con un despegue de 4-0 y 3.81 en carreras limpias admitidas, siendo el máximo ganador... Su mejor desempeño en la LMP data de 2019-2020, 6-4 y 4.23 con los Yaquis de Ciudad Obregón y su única otra cosecha positiva fue en 2015-2016, 3-2 y 3.48 para Águilas de Mexicali... Los Cañeros de Los Mochis no habían informado qué pasó con Luis Fernando Miranda (1-0, 1.74), quien abandonó anteanoche en el primer inning sin hacer ningún lanzamiento contra los Algodoneros de Guasave... En Culiacán se atrevieron, como dicen los comentaristas de futbol, a sacar de circulación al jonronero de la Liga del Atlántico, Brady Whalen (.230, 2, 10), para poner en la tercera base a la promesa de los Rojos de Cincinnati, Ichiro Cano (.344, 1, 10), oriundo de Baja California Sur. Whalen atizó 30 bambinazos y mandó a la goma a 84, además de promediar .331, en las filas de los “Legendarios” de Lexington, en 2025.

rl4460520@gmail.com