Cano promedió .400 (cuatro hits en 10 turnos), durante la Super Ronda del pasado Mundial Sub 18. Pero más allá de los números, la experiencia lo llenó de orgullo.

“Feliz nuevamente por haber representado al equipo de México. Yo entraba al campo y decía, por mi México, por todo, por mi familia. Daba el 100 por ciento en el campo”, expresó.

Ichiro Cano no solamente comparte la capacidad de jugar las mismas posiciones que Emmanuel Ávila, así como la condición de bateador zurdo. El “Iron Man” ha sido un mentor para él.

“Emmanuel Ávila es el que siempre me ayudó, desde mi primera pretemporada allá en Diablos en 2021. Desde esa vez, me agarró y me dijo tú vas a entrenar conmigo. Seguimos aquí en Tomateros, me da unos consejos muy buenos”, confiesa.