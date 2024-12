CIUDAD DE MÉXICO.-_ El abridor de los Cañeros de Los Mochis, Darel Torres (10-2, 2.43), recuperó su mejor forma en su última salida del rol regular, tirando seis innings de blanqueo contra los Yaquis, después de cuatro aperturas en las que permitió 11 carreras limpias en 16 innings y dos tercios.

En ese lapso el diestro perdió lo invicto y el rumbo a una triple corona de pitcheo que acarició por varias semanas, conformándose con el primer lugar compartido en victorias con su colega de los Naranjeros de Hermosillo, Robert Stock (10-2, 1.60).

Los verdes que han aflojado en la recta final necesitan a Torres a plenitud para los playoffs que arrancarán el 1 de enero, quedando el sinaloense “sembrado” para el primer desafío.

AVANZA el proceso de selección de nuevos inmortales para el Salón de la Fama de Cooperstown y las posibilidades de que el japonés Ichiro Suzuki se convierta en el segundo de la historia con el 100% de los votos.

El primero, usted lo sabe, fue otro de la legión extranjera en Grandes Ligas, el cerrador panameño Mariano Rivera, un Yankee de toda su vida útil, consiguiendo lo que se negó a los “monstruos” de la talla de Ty Cobb (98.2), Babe Ruth (95.1), Joe DiMaggio (88.8), Cy Young (76.1), etc.

Los méritos del asiático son incuestionables y solo alguien con afanes de notoriedad entre los miembros del Comité Elector podría “robarle” la perfección, como le pasó al ex shortstop Derek Jeter (99.7) en 2020.

UN día como hoy, en 1965: Ramón Arano, de los Yaquis de Ciudad Obregón, lanzó un juego sin hit ni carrera, el único de su brillante trayectoria de 30 años en el beisbol mexicano, derrotando 1x0 a los Venados de Mazatlán, en el estadio Álvaro Obregón.

En 1983 - El agente libre Warren Cromartie sorprendió firmando un contrato de tres años y 2.5 millones de dólares para jugar en Japón con los Gigantes de Yomiuri de la Liga del Pacífico.

Cromartie, de 30 años, que bateó .280 con 60 jonrones y 371 impulsadas para los Expos de Montreal, es posiblemente el único estelar estadounidense que saltó a la Nippon Pro Baseball en su mejor momento.

Jugará en la NPB durante siete años antes de regresar para una temporada más en las ligas mayores con los Reales de Kansas City en 1991.

Hoy cumpliría años Aurelio Rodríguez (77), quien murió en Detroit, el 23 de septiembre de 2000, mientras caminaba por una banqueta cuando fue embestido por un auto conducido por una mujer que sufrió un derrame cerebral.

ENTRE suspensivos.- Tres ex legionarios en la LMP acaban de firmar para ligas menores: los serpentineros Nabil Crismatt (Culiacán) y Matt Gage (Mazatlán) con los Filis de Filadelfia y Tigres de Detroit, respectivamente, y el utility Robert “Coco” Montes (Mexicali) con los Rays de Tampa Bay...

Los Naranjeros de Hermosillo sacaron de su lista de reserva al ex ligamayorista Alfonso Rivas (.167, 2, 11), quien no jugaba desde el 11 de diciembre... El jugador de cuadro, Jack Mayfield (.311, 4, 30), es un viajero “frecuente” de los Charros. Primero se fue a casa la última semana de noviembre para estar presente en el nacimiento de su hijo y reapareció el 4 de diciembre en Guasave. Y ahora aprovechó la pausa navideña para viajar nuevamente a Estados Unidos, aunque siguió de frente y no llegó para la serie que los pupilos de Benjamín Gil ganaron a Hermosillo.

rl4460520@gmail.com