$!Ilusiona a Édgar Torres el poder cumplir una segunda etapa con Venados de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una nueva oportunidad de brillar sobre la lomita, el lanzador Édgar Torres se dijo contento e ilusionado por vivir una segunda etapa con Venados de Mazatlán y así poder ayudarlos a conseguir sus objetivos en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, además de ponerse a prueba con más experiencia.
“La verdad me siento muy contento, agradecido por otra oportunidad de estar aquí en Mazatlán, por portar nuevamente el jersey de los Venados, lo cual yo creo es algo importante para mí, ya que fue un cambio que pasó en mi vida, en el ámbito beisbolero, como lo fue mi traspaso de ser (pítcher) relevo a llegar a ser abridor”, expresó Torres.
Señaló que buscará ganarse a la afición mostrando los aprendido durante su aventura fuera de Mazatlán, donde pudo mejorar en su estilo y llegar a convertirse en un lanzador que trascendental para las chances de los rojos.
“Mira, Édgar Torres ya es alguien más preparado, con un poco más de experiencia dentro de lo que es el beisbol. Creo que es lo que más yo puedo venir a aportarle a la afición; esa afición de Venados que siempre me acobijó desde que yo llegué aquí al equipo en el 2018. Entonces yo creo que es algo bonito estar otra vez pisando tierra mazatleca”.
Sobre la rotación abridora que tendrá Mazatlán para la siguiente campaña, Torres comentó que siente confianza por la buena combinación entre juventud y experiencia que está formando el club en el roster de pitcheo.
“Yo creo que mucha experiencia combinada con juventud en la rotación, es siempre una base de éxito, ya que desde que yo llegué en el 2018, Mazatlán siempre se ha caracterizado por tener muy buena defensiva y muy buen picheo. Ahorita la verdad no desconozco, es mi primer año pitchear con el sintético, sé que son un poquito de cambio en cuestiones del terreno, pero yo puedo decir va a ser una rotación sólida y de buenas expectativas para Venados de Mazatlán”.
Quintero quiere consolidar su posición como figura en Venados
Por su parte, el campocorto Brayan Quintero indicó que se siente orgulloso por formar parte de la pretemporada de Venados, así como por ser un referente mazatleco ante la afición, pues cabe recordar que la campaña pasada fue uno de los mejores hombre del cuadro mazatleco.
“La verdad me siento muy contento, agradecido con Dios de estar de nuevo aquí y muy feliz de representar la casaca de Venados. Es algo que ya venía buscando desde hace tiempo, el estar aquí defendiendo los colores de mi tierra es un orgullo muy grande para mí, y también yo sé que es una responsabilidad grande estar dentro y luchar por el equipo todos los días”, dijo Brayan Quintero.
Añadió que no siente presión por convertirse en uno de los elementos a seguir esta temporada, sino que agradece la oportunidad de poder llegar a ser como las figuras que hicieron historia con Mazatlán en el pasado.
“Presión no hay. Fue un año muy bueno el pasado y eso ya lo dejé ahí; ahora en una nueva temporada buscamos tratar de mejorar esos números y ayudar más que nada estando listo en la defensiva y en la ofensiva, haciendo buenos turnos y haciendo los outs que tenga que hacer”.
“Como todo pelotero, uno quiere hacer las cosas bien y llegar a lo más alto que se pueda. Siento una responsabilidad que toda la gente ya me conoce y es un orgullo muy grande estar representando a mí tierra. Yo venía a ver a Walter Silva, a Ever Gómez, a toda esa gente del equipo; así que estoy bien contento de estar de nuevo ahí y hacer las cosas bien siempre”.