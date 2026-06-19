Impulsa Brandon Valenzuela la del triunfo; rescate de Andrés Muñoz

Brandon Valenzuela rompió un empate con un doblete remolcador de una carrera en la alta del noveno inning y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston, 4x3, para barrerlos en la serie de tres juegos en el Fenway Park.

CIUDAD DE MÉXICO._ Brandon Valenzuela rompió un empate con un doblete remolcador de una carrera en la alta del noveno inning y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston, 4x3, para barrerlos en la serie de tres juegos en el Fenway Park.

El batazo de Valenzuela, un elevado que pegó en “monstruo verde” contra el cubano Aroldis Chapman (0-2, 14, 0.83), remolcó al pentágono a Ernnie Clement. Fue el segundo imparable en cuatro turnos en la jornada para el novato receptor, quien compila .261 con 7 jonrones y 19 empujadas.

Valenzuela bateó .333 (15-5) con un doble (6) y tres impulsadas en sus pasados cuatro encuentros, alternando en la posición con Alejandro Kirk, que volvió a la actividad hace unos días tras casi dos meses en la lista de lesionados.

Por los Medias Rojas, el jardinero México americano, Jarren Durán (.210, 12, 37), falló en cuatro oportunidades, en el cuarto descalabro consecutivo de los sotaneros de la división Este. El campocorto y segunda base, Marcelo Mayer (.216, 3, 18), no fue requerido.

En otro resultado de la jornada diurna del jueves, Andrés Muñoz (3-4, 12, 5.47) se sobrepuso a su descontrol en el que obsequió dos boletos, para bajar la cortina y guiar a los Marineros de Seattle a un triunfo, 3-0, sobre los Orioles de Baltimore.

Muñoz no admitió hits y ponchó a uno en un capítulo en su segunda blanqueada combinada de 2026 y el rescate 90 de su trayectoria. Necesita tres para empatar a Aurelio López en la cuarta posición entre los mexicanos de todos los tiempos, liderados por Joakim Soria (221).

Finalmente, los Mellizos de Minnesota doblegaron a los Rangers de Texas, 9 a 3, por quienes Alejandro Osuna (.240, 0, 9) no tuvo suerte en dos viajes a la caja de bateo.

JOEY Meneses (.339) atizó su décimo jonrón y llegó a 70 impulsadas con los Aviadores de Las Vegas, finca de los Atléticos en la Liga Internacional AAA, donde el sinaloense es líder en producidas y dobles (18) y tercero en promedio.

Otra: También en AAA, pero en la de la Costa del Pacífico, Valente Bellozo tiene actividad continúa como abridor y relevista con los Isotopes de Albuquerque (Colorado). Sin embargo, su récord (0-7, 9.67) no abona a sus aspiraciones de regresar a las Mayores.

Una más: El utility capitalino Alejo López (.293, 2, 12) ha entrado en calor haciendo antesala en la filial de los Marineros de Seattle, Tacoma Rainiers, en su intento por regresar a las Grandes Ligas en las que no es visto desde 2023 con los Rojos de Cincinnati.

Y, al shortstop Kevin Villavicencio solo le falta jugar en el Big Show en 2026, en su travesía por clase A, A fuerte, AA y AAA de los Mets. Pero necesita mejorar su ofensiva, según números de .183, 2 jonrones y 14 impulsadas.

UN día como hoy en 1974 - Steve Busby, de los Reales de Kansas City, lanzó su segundo juego sin hits ni carreras en poco más de un año, para imponerse 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Busby ponchó a tres bateadores y otorgó una base por bolas a George Scott para abrir el segundo tramo, siendo este el único corredor de los Cerveceros.

En 1998- Irving Valenzuela se robó el home en el décimo inning y los Acereros de Monclova tendieron en el terreno a los Leones de Yucatán, 6-5, sorprendiendo al relevista Julio César Miranda.

Mañanitas para Jerry Reuss (77), lanzador zurdo cuya lesión en 1981 abrió las puertas de la fama a Fernando Valenzuela, Christian Villanueva (35) y Armando Araiza (33).

Hoy cumplirían años, Ed Cicotte (1884-1969), uno de los Medias Blancas de Chicago expulsados de por vida en 1920 por sus nexos con los apostadores durante la Serie Mundial de 1919, y Lou Gehrig (123), estelar de los Yanquis de Nueva York que falleció el 2 de junio de 1941 a causa de la enfermedad que lleva su nombre.