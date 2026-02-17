Incierto el futuro de Tirso Ornelas con los Padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Padres de San Diego colocaron para asignación al jardinero, Tirso Ornelas, a quien sacaron del róster para registrar a su nueva contratación, el veterano guardabosque y tercera base, Nick Castellanos (.250, 17, 52).

Podría ser el fin del nativo de Tijuana en la institución californiana de toda su carrera en el beisbol estadounidense, si bien a los 25 años podría optar por regresar a las menores, si organización conocida no lo reclama.

Ornelas, quien se ha fogueado en las filiales de los Padres desde 2017, debutó en Grandes Ligas en 2025. No tuvo suerte en una estancia en que bateó de 14-1 (.071) con una impulsada.

Su desafortunado estreno en el Big Show resultó el detonante de un recorrido afectado por un lesión en un pie—fascitis—que lo mandó al “hule” cerca de dos meses, sin oportunidad para un retorno al equipo grande.

Ornelas ha picado piedra por 9 años en clase rookie, AA y AAA (.269), sumando 820 imparables, incluidos 173 dobles, 18 triples, 74 jonrones y 436 impulsadas y 470 anotadas. Sus derechos de retorno pertenecen a los Diablos Rojos.

PERDIDO el recato desde hace tres años, sin el menor rubor los equipos de la Liga Mexicana están publicando sus rósters de pretemporada pletóricos de extranjeros, México americanos, naturalizados y unos cuantos paisanos al 100 por ciento, rumbo a la edición 2026.

En ese escenario, los Toros de Tijuana se vanaglorian de su proyecto entregado al mánager panameño, Roberto Kelly, apostando a la supuesta calidad de un montón de foráneos que en ocasiones acapararán los renglones en el orden al bate y en su pitcheo.

Los únicos mexicanos invitados a sus entrenamientos son los lanzadores David Reyes, David Gutiérrez y Rafael Castañeda y los bateadores Isaac Rodríguez, Edson García, José Guadalupe Chávez y el receptor, Sergio Burruel.

Incluso, en el grupo de colaboradores de Kelly solamente se encuentra el otrora “caballo de hierro” del circuito, Gerardo Sánchez, para dirigir el tráfico en la línea de la tercera base.

Todo con la anuencia del respetable público que en las redes se dice entusiasmado por el nivel de los foráneos que suponen a la LMB el “dorado” de la pelota latinoamericana.

CON la entronización de Adrián González llegó a nueve el número de mexicanos en el Salón de la Fama del Beisbol Latino, cuya sede se encuentra en Punta Cana, República Dominicana, un centro turístico orgullo en la isla en que viven o vacacionan celebridades como el ex tenista español, Rafael Nadal.

El “Titán” se unió, por estricto orden de aparición, a Héctor Espino, Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez, Teodoro Higuera, Aurelio López, Vinicio Castilla, Ismael Valdez y el directivo sonorense, Horacio López Díaz.

Como se observa, todavía hay figuras de nuestro pasatiempo rey fuera del recinto, verbigracia, Roberto Ávila, Enrique Romo, Esteban Loaiza, Yovany Gallardo, Erubiel Durazo, Joakim Soria, Karim García, Antonio Osuna y varios más.

UN día como hoy, en 1999- Los Yanquis de Nueva York pusieron fin a los rumores de una transacción al adquirir al ganador del premio Cy Young, Roger Clemens, de los Azulejos de Toronto, a cambio de los lanzadores David Wells y Graeme Lloyd y el jugador de cuadro Homer Bush.

En 2005 - Tras cinco meses de cautiverio en una selva venezolana rodeada de explosivos para impedir su escape, la madre de Ugueth Urbina, Maura Villarreal, es rescatada durante una audaz redada policial de ocho horas.

Los secuestradores habían exigido un rescate de 6 millones de dólares al lanzador de relevo de los Tigres de Detroit por la libertad de su progenitora.

Estas son las mañanitas para Manuel Mota (89), John Mayberry (77) e Isaac Paredes (27). El 18 de febrero de 1937 nació en Nacozari, Sonora, Benjamín “Cananea” Reyes, quien murió el 10 de diciembre de 1991 en Hermosillo.

-“Estoy acostumbrada a que hablen de mi de frente o a mis espaldas... me fascina... yo me encargo de dar de qué hablar”.- Mata Hari.

EN seguidillas.- Apunten también entre los agentes libres a alguien que batalló más de un año con una lesión en el brazo, el relevista Giovanny Gallegos que por ese mismo motivo, se pasó el 2025 en la lista de inhabilitados de la sucursal AAA de los Dodgers de Los Ángeles, Oklahoma City... Gallegos no trabaja en las Mayores desde 2024 (2-1, 1, 6.53), su última de siete campañas en la nómina de los Cardenales de San Luis... Otro legionario en el círculo de espera es el utility capitalino Alejo López, después de rendir en AAA de los Bravos de Atlanta (.307, 4, 55) en 2024 y Atléticos de Sacramento (.268, 5, 48) en 2025.