CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy lanzó el sábado tres innings perfectos (3k) contra la sucursal de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, en su quinta salida de rehabilitación, en la Liga Internacional AAA.

Asignado a la filial de los Tigres de Detroit, Toledo Mud-Hens, el mazatleco, de 30 años, compila 1-0 y efectividad de 4.27 en 12 episodios y dos tercios con 11 chocolates y 3 bases por bolas.

Su siguiente trabajo podría ser en Grandes Ligas en el transcurso de la semana en curso, el tan anhelado regreso después de casi dos años de lesiones y la cirugía “Tommy John”.

OBSERVACIONES: Los Mets de Syracuse (AAA) enviaron a la lista de lesionados de 7 días a Joey Meneses (.265, 11, 55), sin especificar qué le duele. Un duro golpe en sus aspiraciones de volver al Big Show.

Los Marlins de Miami subieron de AA (Pensacola) a AAA (Jacksonville) al joven shorstop de Guaymas, Jared Serna, quien sufrió un bajón en su ofensiva (.223, 3, 28). El ascenso es un espaldarazo para el ex Novato del Año en la LMP.

UN día como hoy, en 1975 - Los Rojos de Cincinnati, con una ventaja de 20 juegos y medio, se adjudican el título de la División Oeste de la Liga Nacional con una victoria de 8-4 sobre los Gigantes de San Francisco. Es la fecha de clasificación más temprana en la historia de la liga.

Hoy es el cumpleaños de Joe Rudi (79), Orlando Sánchez (69) y Sandy Alcántara (30). El 7 de septiembre de 1997 murió Héctor Espino de un infarto mientras dormía en su casa en Monterrey. Tenía 58 años.

-“El fascismo es el refugio de las personas mediocres, que están frustradas”.- Anónimo.

HUMBERTO Castellanos, de Brothers CTBC, tuvo el sábado una de sus actuaciones más flojas en su temporada de debut en la Liga de Taiwán y eso le costó la derrota frente a United Lions.

El ex bigleaguer permitió 9 hits y siete carreras, aunque sólo 4 limpias, en poco más de cuatro episodios en que ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas.

No obstante el resbalón, Castellanos se mantiene en el top ten como tercero en victorias (10), octavo en efectividad (3.01) y en similar posición en struck outs (92).

EN seguidillas.- Alejandro Kirk (.296, 12, 65) calentó la banca el sábado en Yankee Stadium, pero empuñó como emergente (1-0), en derrota de los Azulejos de Toronto, 3x1... Alan Rangel (5-3, 4.60) abonó a sus posibilidades de un retorno a Grandes Ligas con una sólida labor de 6 innings y dos tercios (6h, 2c, 6k 2bb) en la finca AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, ante Toledo (Detroit)... Los Naranjeros de Hermosillo invitan para hoy al mediodía—hora del Pacífico-- a la ceremonia luctuosa de Héctor Espino González en la Plaza de las Leyendas, a la entrada del estadio Fernando Valenzuela.