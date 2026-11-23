CIUDAD DE MÉXICO.- Con un total de 11 series por delante, los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico-Banamex se embarcarán a partir de hoy en la aventura de la segunda vuelta de su rol regular que bajará el telón el 30 de diciembre.

Un total de 33 juegos que serán de máxima presión para los contendientes que naufragaron en la parte baja del “standing”, verbigracia los desvalidos Mayos de Navojoa, Jaguares de Nayarit y Venados de Mazatlán.

Pero que nadie se sienta seguro para los playoffs de enero, fuera de los tres primeros, Naranjeros de Hermosillo, (10) Algodoneros de Guasave (9) y Águilas de Mexicali (8). Un desplome metería en aprietos a los que alcanzaron cinco o más unidades hasta llegar a siete, incluyendo a los bicampeones Charros de Jalisco que lograron cinco, “tintos en sangre”, gracias a una barrida en la última serie a los Jaguares en encarnizadas batallas.

LOS Tomateros de Culiacán de Lorenzo Bundy, un viejo conocido en el rumbo, visitan este martes a los Mayos que desde hoy mismo podría seguir hundiéndose más con el famoso dominicano, Miguel Tejada (9-26), en el mando.

Lo peor es que no de ve por donde pueda cambiar la suerte de la tribu que cerró la primera mitad con tres descalabros en Hermosillo, los últimos dos por paliza, mientras en las redes su apática afición—en las buenas y en las malas—piden hasta la salida del dueño, Víctor Cuevas, como si hubiera muchos interesados en la franquicia.

Por cierto, en la debacle de los Mayos en el estadio Fernando Valenzuela, uno de sus legionarios destacó de una manera inusual: el jugador de cuadro nativo de la Ciudad de México, Ciro Norzagaray.

Con el madero se fue de 8-3 con un jonrón, un doble y dos producidas y cuando Tejada decidió quemar sus naves después del 16-1 del segundo de la serie, el sábado, lo mandó al montículo en el octavo inning.

Se conoce que cuando eso sucede normalmente se echa más leña al fuego, pero Norzagaray cumplió con una labor de un hit, 0 carreras, 0 bases por bolas y un chocolate que recetó a Edson García, con reto incluido.

UN día como hoy en 1976-: Joe Morgan superó en la votación a su compañero de los Rojos de Cincinnati, George Foster, para ganar su segundo premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional de forma consecutiva.

Morgan registró un promedio de bateo de .320, con 27 jonrones, 111 carreras impulsadas, 113 carreras anotadas y 60 bases robadas; además, lideró la Liga Nacional en porcentaje de “slugging” (.576) y OPS (1.020). Por su parte, Foster terminó con 29 cuadrangulares y lideró la liga en carreras impulsadas (121).

En 1998- Jesús “Chito” Ríos permitió cuatro jonrones, pero se sobrepuso con ayuda del relevista Ignacio Flores para llevar a los Algodoneros de Guasave a una victoria, 7x4, sobre Águilas de Mexicali. Darryl Brinkley, Eduardo Jiménez y George Arias (2) quemaron pólvora en infiernitos con sus batazos contra Ríos.

Mañanitas para Steve Yeaguer (78), Al Martin (59), Horacio Ramírez (47), Gabriel Gutiérrez (43) y Mario Meza (36).

El 24 de noviembre de 2014 murió Héctor “Chero” Mayer (84), sobresaliente shortstop del beisbol mexicano. Ganó un título de bateo en la vieja Liga de la Costa del Pacífico en 1953-1954 jugando con los Mayos de Navojoa y contribuyó en la conquista del primer campeonato de los Diablos Rojos en la Liga Mexicana en 1956. Fue alcalde de Nogales, Sonora y diputado federal.

-“Haz siempre lo correcto; esto complacerá a algunos y asombrará al resto”.- Mark Twain.

ENTRE suspensivos.- Los Cañeros de los Mochis reforzaron su ofensiva con las incorporaciones de Rainel Rosario (.319, 6, 20), Dayson Croes (.391, 1, 7) y el bigleaguer Ramón Urías (.364, 1, 1). Tanto que tienen en la banca a uno de los candidatos a Novato del Año, Jayson Bass Jr. (.315, 6, 18) y a los que hicieron el trabajo en las primeras semanas, Asael Sánchez (.258, 2, 5) y José Luis Robledo (.233, 3, 12)... A los “Caballeros Águilas” dijeron adiós el cátcher Chuckie Robinson (.308, 1, 9) y el pitcher Jack Garland (3-1, 3.31), quienes se fueron presurosos para llegar a tiempo al jueves de “acción de gracias” del masivo sacrificio de pavos. Los repondrán con el venezolano Tomás Telis (.283, 4, 24) que trae cartel de campeón con sus vecinos de Tijuana en la LMB y el lanzador Vinny Nitoli que regresa al nido tras una ausencia de 7 años en la que entre 2021 y 2024 cotizó en el Big Show (0-1, 2.41) como relevista de los Marineros de Seattle, Filis de Filadelfia, Mets de Nueva York y Atléticos... Tras un lento despegue, el Tomatero Joey Meneses (.366, 2, 14) es el nuevo líder de bateo, luego de un largo verano en el que encabezó el renglón de impulsadas en AAA, pero no pudo establecerse en las Mayores con los Atléticos de Sacramento... El cubano de los Cañeros Yoan López es el número uno en rescates (10) no obstante una efectividad de 4.96, totalmente atípica para un taponero. Los Mayos , tramitará el compromiso sin uno de sus mejores ofensivos, Nick Senzel (.301, 4, 18), que ya se marchó porque así estaba estipulado.