CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (5-3, 3.24) y Valente Bellozo (1-1, 3.05) tendrán acción simultánea este martes contra los Guardianes de Cleveland y Filis de Filadelfia, respectivamente, ambos como visitantes, empezando a las 4:40 pm, hora del Pacífico.

El abridor de los Cachorros no tuvo decisión en la única vez que ha enfrentado en su trayectoria a los ex Indios, un relevo de tres innings en blanco (1 h, 5k, 1bb), el 1 de julio de 2023 en Chicago.

Por su parte, el novato de los Marlins de Miami, en la quinta apertura de su carrera, será un rival de estreno para los punteros de la división Este de la Liga Nacional.

EL avance de los Sultanes de Monterrey a las semifinales evitará la desaparición de mexicanos en los playoffs de la Zona Norte. Un alivio para los pocos que no se tragan el anzuelo de la extranjerización.

Porque sus cofrades Algodoneros de Unión Laguna, Tecolotes de los Dos Laredos y Acereros de Monclova no ponen regularmente a ningún paisano de Horacio de la Vega en sus respectivos órdenes al bate.

Y entre los que se fueron, los decepcionantes Toros de Tijuana, tampoco, mientras que los Rieleros de Aguascalientes le daban juego solamente al camarero Ramón Ríos.

En el sur, las cosas anduvieron un poco mejor: Pericos de Puebla (4), Águilas de Veracruz (4), Diablos Rojos (3), Guerreros de Oaxaca (3), Leones de Yucatán (2) y Conspiradores de Querétaro (1).

UN día como hoy, en 1972 - El mánager de los Tigres, Billy Martin, literalmente elige su alineación titular de un sombrero en un intento por detener la racha de cuatro derrotas.

La estrategia funciona y Detroit se impone a Cleveland por 3 a 2, en el primer juego de una doble cartelera. Utilizando una alineación regular en el segundo, los Tigres pierden por 9 a 2.

El domingo 13 de agosto de 1972- Los Cafeteros de Córdoba se convirtieron en el primer equipo de expansión en coronarse en la Liga Mexicana, venciendo 3x2 a los Saraperos, en el sexto juego de la serie final, en Saltillo.

**“Los jugadores de los Yanquis siempre han tenido salarios altos. Recuerdo cuando un jugador que ganaba 100.000 dólares era un buen jugador. Ahora, no estoy seguro”.- Billy Martin.

OBSERVACIONES: Joey Meneses (.205, 3, 11) parece lejos de un retorno a Grandes Ligas, de acuerdo a su reciente desempeño en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington. En agosto, el sinaloense batea .150 (20-3) y no ha producido, en seis cotejos con Alas Rojas de Rochester.

Otro aspirante a volver al Big Show, el zurdo Víctor González, va invicto (4-0), pero con efectividad de 4.76 y una relación de 14 ponches y 11 boletos en 11 innings y un tercio, para la filial AAA de los Yanquis de Nueva York.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos del México dieron señales de su as Trevor Bauer, a quien no necesitaron para la faena en el primer playoff a los Pericos de Puebla... El ex bigleaguer regresó de Estados Unidos a donde fue a buscar cura para sus problemas estomacales y en caliente se presentó a entrenar en el estadio Alfredo Harp Helú, acompañado de otros convalecientes del equipo, entre ellos, Japhet Amador... En Monterrey y Laredo, Texas arrancan hoy las semifinales de la Zona Norte, partiendo como favoritos los Sultanes y los Tecolotes, a costillas de Acereros y Algodoneros, respectivamente... En el Sur, Diablos Rojos Conspiradores esperaban rivales para iniciar el miércoles, si los aguaceros de la época lo permiten.