Inició la cuenta regresiva para Hermosillo 2027; nocaut del Mundial a la LMB

Inició la cuenta regresiva para la Serie del Caribe en Hermosillo el año próximo, la séptima en la capital de Sonora que fue la primera sede en México en 1974, después de las primeras tres participaciones de la LMP en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

CIUDAD DE MÉXICO._ Inició la cuenta regresiva para la Serie del Caribe en Hermosillo el año próximo, la séptima en la capital de Sonora que fue la primera sede en México en 1974, después de las primeras tres participaciones de la LMP en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Lo anterior en el marco de la reunión de presidentes de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y sus cofrades del Caribe. Asistió, naturalmente, el Comisionado de la Confederación de Beisbol del rumbo, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.

El Clásico Caribeño que por tercer año consecutivo tendrá lugar en nuestro país, se agendó del 1 al 7 de febrero 2027 y al igual que en Mexicali 2025 y Guadalajara 2026, bajo el formato tradicional con los cuatro campeones y un invitado que, en una de esas, podría tratarse nuevamente del subcampeón de la Arco.

LA Liga Mexicana tuvo su noche triste en lo que asistencia a sus estadio se refiera, mientras el futbol azteca se cubría de “gloria” con la selección nacional ganando invicta la primera ronda de su grupo en el México 2026.

Jugaron con lumbre y se quemaron manteniendo su programación habitual en seis de sus parques, simultáneamente con el encuentro del “tricolor” ante su similar del país europeo que ha cambiado tres veces de razón social (Checoslovaquia, República Checa y República de Chequia) y como testigos paisanos de usted de la clase trabajadora alta dispuestos a pagar 100 mil pesos o hasta más por un boleto.

Lo más sorprendente fue que la mejor recaudación la reportaron en una plaza como Aguascalientes normalmente de poco arrastre entre sus aficionados, 1,886, seguido por Campeche (1,839), Oaxaca (1,674), Monclova (925) y León (801).

Alguien debería pagar por eso, diría el vengador, pero si la intención era sacar el trámite a cualquier costo, lo consiguieron, inmersos en los preparativos de los tres días de actividad del Juego de Estrellas en Monterrey.

ROBERTO Osuna hilvanó su relevo 18 sin admitir carreras con un inning de 1-2-3 que le valió su “hold” 11 de la temporada y los Halcones de Softbank se impusieron a los Búfalos de Orix, 5-2, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Luego de tolerar dos rayitas limpias el 29 de abril a los Búfalos, cuando sufrió su único revés en 2026, Osuna ha recetado puros ceros para mejorar a un fabuloso 0.86 su efectividad en 21 episodios en los que ha ponchado a 21 y concedido sólo dos bases por bolas.

Los 11 “holds” de Osuna es la máxima cifra de los Halcones y la novena en el circuito, donde comparten el liderato con 19, Ren Mukunoki, de los Búfalos, y Hibiki Shinohara, de los Leones de Seibu.

UN día como hoy en 1971- Marty Pattin, de los Cerveceros de Milwaukee, permitió 11 hits a los Mellizos de Minnesota, pero aun así los blanquea 5-0.

En 1984- Los Diablos Rojos perdieron por forfeit ante los Leones de Yucatán en Mérida, cuando Gary Gray empuja al umpire Luis Rochín tras ser ponchado y Osvaldo Olivares aventó un bate a las tribunas que lesionó a un aficionado. Abajo en la pizarra 1-0, el mánager Benjamín “Cananea” Reyes no dejó salir a los capitalinos en el sexto inning.

Estas son las mañanitas para Derek Jeter (52), Jason Kendall (52), Ryan Thompson (34) y Alexander Armenta (22).

El 26 de junio de 1993 murió Roy Campanella (72), ex receptor que vivió más de la mitad de su vida atado a una silla de ruedas. El 28 de enero de 1958 sufrió un accidente automovilístico que puso fin a su carrera y lo dejó paralizado de por vida. Fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 1969.

-“Lo hacía todo bien. Además, era un gran tipo, el hombre ideal para tener en un equipo de beisbol.” - Andy Seminick, sobre Roy Campanella.