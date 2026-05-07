Injusta derrota de Marcelo Martínez en Taiwán

Marcelo Martínez (2-1, 0.39) permitió ayer su primera carrera de la temporada en 23 innings y un tercio, pero fue suficiente para perder lo invicto, en tropiezo de los Dragones de Wei Chuan contra CTBC Brothers por 6-0, en la Liga de Taiwán.

CIUDAD DE MÉXICO._ Marcelo Martínez (2-1, 0.39) permitió ayer su primera carrera de la temporada en 23 innings y un tercio, pero fue suficiente para perder lo invicto, en tropiezo de los Dragones de Wei Chuan contra CTBC Brothers por 6-0, en la Liga de Taiwán.

El zurdo lanzó seis capítulos en los que concedió seis hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis, en su cuarta apertura del año para su nuevo equipo en la CPBL, donde cayó de pie, ganando 28 encuentros desde 2024, 26 con los Monkeys de Rakuten, los actuales campeones.

Martínez, de 29 años, todavía no aparece en el top ten del circuito porque le faltan innings. Se integró al plantel casi tres semanas después del inicio de hostilidades por motivos personales.

MURIÓ Ted Turner, magnate de la televisión noticiosa (CNN) y de entretenimiento por cable, propietario de los Bravos de los Atlanta y de las franquicias de esa ciudad en el basquetbol de la NBA y hockey (NHL).

Al frente de los Bravos estuvo entre 1976 y 1996 y vivió sus mejores momentos en los noventa cuando disputaron las Series Mundiales de 1991 y 1992 que perdieron con los Mellizos de Minnesota y Azulejos de Toronto, respectivamente, y la de 1995 que ganaron a los Indios de Cleveland.

El 11 de mayo de 1977, harto por una racha de 16 derrotas consecutivas, Turner decidió ponerse el uniforme para dirigir, pero igual los Bravos perdieron 2x1 ante los Piratas en Pittsburgh. Esa misma noche, el entonces comisionado, Bobby Kuhn, le prohibió volver a asumir ese rol.

En diciembre de 1991, Turner se casó con la famosa actriz ganadora de dos premios de la academia (Óscar), Jane Fonda, cuando él tenía 53 años y ella 54. Vivieron felices hasta 2001 en que se divorciaron.

TRES de tres: La rehabilitación de Alejandro Kirk todavía le llevará todo el mes de mayo, aunque los Azulejos ya le programaron prácticas de bateo. El receptor se fracturó el dedo pulgar izquierdo que necesitó una operación el 3 de abril, impactado por un foul tip en un encuentro contra los Cachorros en Chicago.

Los Padres de San Diego cambiaron los planes para su firma de hace poco más de dos meses que se lesionó en la recta final del Spring Training, Alex Verdugo. Lo remitieron a la Arizona Complex League para que empiece su recuperación desde abajo.

El mánager de los Cardenales de San Luis, Óliver Mármol, dijo que esperarán los 10 días de Ramón Urías en la lista de lesionados para una revaluación en el codo derecho, cuyos dolores los sufre desde la pretemporada.

EN la actividad diurna del miércoles: Los Rays de Tampa Bay ganaron su sexto juego al hilo. 3x0, a los Azulejos de Toronto, a quienes le completaron la limpia en su reconstruido estadio en San Petersburgo, Florida.

Por los ganadores, Jonthan Aranda (.273, 7, 28), de 1-0 con dos bases por bolas. El tijuanense iba de 17-11 en cuatro encuentros, previo a la jornada de ayer en la que el cátcher de los visitantes, Brandon Valenzuela (200, 3, 6), de 2-0.

En más resultados: Isaac Paredes (.265, 3, 15), de 2-1, y el recién integrado César Salazar, de 3-0 en el revés de los Astros de Houston ante los Dodgers de Los Ángeles, 12-2. Y el México americano Joey Ortiz (.184, 0, 8), de 4-1 y anotada.

UN día como hoy, en 1995 - El ex jardinero All-Star Gus Bell falleció a los 66 años. Como patriarca de una familia de beisbolistas con tres generaciones de tradición, Bell alcanzó las 100 carreras impulsadas en cuatro ocasiones mientras con los Rojos de Cincinnati. Su hijo, Buddy, y sus nietos, David y Mike, jugaron posteriormente en las Grandes Ligas.

En 1999- Hideki Irabu, de los Yanquis de Nueva York, se enfrenta a Mac Suzuki, de los Marineros de Seattle, en el primer duelo de lanzadores abridores japoneses en la historia de las Grandes Ligas.