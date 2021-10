Inmortalizará Venados al mazatleco Walter Silva; retirarán su número 39

Walter Joel Silva Escalante pondrá fin oficialmente a su brillante carrera con Venados de Mazatlán.

Tras 15 temporadas de haber vestido la casaca de sus amores y de su ciudad natal, Walter Silva recibirá un homenaje del Club Venados de Mazatlán el próximo 10 de noviembre al retirarse como pelotero activo y enmarcar su número 39 en el nicho de los inmortales de la organización.

El mazatleco, vecino del Cerro de la Cruz, subirá por última vez a la loma de las responsabilidades, lugar que tantas satisfacciones le dio al club y a los aficionados, el miércoles 10 de noviembre en la visita de Charros de Jalisco al estadio Teodoro Mariscal. Esa misma noche se le retirará su número para que nadie más lo porte jamás.

En conferencia de prensa, encabezada por Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, y Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo del club, se dieron los pormenores de esa noche especial del lanzador que formó parte de los cuatro últimos campeonatos de los porteños y pieza importante del denominado “Equipo de la Década” en la época de este nuevo milenio.

Ambos directivos compartieron algunas experiencias que vivieron con el lanzador derecho de 44 años de edad y que actualmente funge como coach de pitcheo de bullpén.

Tanto Barros Cebreros como Valdez vieron el caminar del mazatleco en el profesionalismo en aquel lejano 2004, fecha en que finalmente integró el róster de inicio de temporada, luego de haber pasado entrenamientos sin fortuna, sin olvidar su firma por el scout en esos años, Juan “Colero” Arias (QEPD).

“Te recuerdo perfectamente a tu llegada al equipo, tenía poco que me había incorporado a Venados a través de la invitación del presidente de esa época Hermilo Díaz Bringas, te tengo una gran estima y gran cariño por ti y tu familia”, recordó Barros Cebreros.

Silva Escalante acumula en su palmarés con los Rojos una marca de 63 ganados y 64 perdidos, en un total de 188 juegos. De manera general en invierno es de 68-69 y 211 apariciones, después de haber jugado las dos últimas ediciones con Guasave.

“Cierro un ciclo en mi carrera, no es nada fácil tomar esta decisión, pero es parte de algo que tengo que hacer. Mi familia me ayudó a tomar esta decisión y me voy con alegrías en lo personal y para esta directiva, para el equipo y para la afición”, agradeció Silva.

“Tengo mucho agradecimiento para muchas personas, especialmente al Licenciado Barros (Ismael), a “Chino” (Jesús), también a Juan José Pacho que me dio la oportunidad de debutar y a muchas personas que ya no están en esta vida.

“Antes de lograr lo que conseguí le aprendí mucho a Francisco Campos y Pablo Ortega, entre otros”, señaló.

Participó en seis Serie del Caribe en su carrera, no todas representando a Venados. Este 2021 fue su última reforzando a Panamá.

También pisó la Gran Carpa al llegar a Grandes Ligas en el 2009 con Padres de San Diego y en la LMB ostenta una hazaña de un juego sin hit ni carrera con Sultanes de Monterrey y de paso ser parte del triunfo más holgado por 23-0 sobre Rieleros de Aguascalientes.