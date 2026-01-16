La legión de la Liga Mexicana del Pacífico, mexicanos y extranjeros, ha invadido nuevamente a la Liga Dominicana que está por concluir la etapa del “round robin” que arrojará a los finalistas.

Con los Leones del Escogido se encuentran José Urquidy, quien llegó de avanzada desde diciembre, después de pactar su salida de los Venados de Mazatlán y el cerrador de los Yaquis de Ciudad Obregón, Efraín Contreras.

Con las Águilas Cibaeñas se enrolaron Rodolfo Amador, Guadalupe Chávez y Luis Fernando Miranda, de los Cañeros de Los Mochis. Asimismo, Odrisamer Despaigne (Yaquis), Matt Foster (Hermosillo) y, el shortstop de Ciudad Obregón, Juan Carlos Gamboa.

Un tercero en discordia, los Toros del Este, se llevaron a Raúl Carrillo (Tucson), Faustino Carrera (Nayarit) y al campeón de bateo del circuito, Eric Filia, de los Cañeros.

Pero también de la Liga de Venezuela es requerido el personal de la LMP: los serpentineros Felipe González (Yaquis) y Édgar Torres reforzarán a las Águilas de Zulia y Bravos de Margarita, respectivamente, y el camarero Carlos Sepúlveda (Nayarit) a los Navegantes de Magallanes.

UN día como hoy, en 1971- Los Naranjeros de Hermosillo apilaron cinco jonrones en los bates de Celerino Sánchez (2), Héctor Espino, Paul Johnson, y Bob Darwin para imponerse a los Yaquis de Ciudad Obregón, 12x6, en el inicio del “Round Robin”.

También participaron los Venados de Mazatlán y los Cañeros de Los Mochis, que como líderes en el rol regular, quedaron sembrados para una serie final, si no ganaban el “todos contra todos”, lo cual ocurrió.

En 1996: El consejo ejecutivo de las Grandes Ligas aprueba los juegos interligas para la temporada de 1997. La Asociación de Jugadores también dará su aprobación, lo que permitirá que rivales geográficos como los Mets y los Yanquis de Nueva York, los Cachorros y Medias Blancas de Chicago, y los Angelinos y Dodgers de Los Ángeles, se enfrenten durante la temporada regular.

Mañanitas para Steve Balboni (69), Alfredo Amézaga (47), Zelous Wheeler (39) y Andrés Muñoz (27). El 16 de enero de 2021 murió el ex bateador yucateco, William Berzunza (82), inmortal del beisbol mexicano.

-“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta”.- Bob Marley.

ENTRE suspensivos.- En su visita a la capital del país, el presidente de la LMP, Salvador Escobar Cornejo, se negó a hablar del caso Tucson Baseball Team. Sólo se refirió a la Serie del Caribe 2026 y para eso lo acompañó el presidente de los Charros de Jalisco, Luis Alberto González... Después de rendir su mejor actuación en la liga y con los Tomateros de Culiacán, el ex ligamayorista Víctor González (0-0, 2.65 y 9 “holds) sólo había trabajado un inning y un tercio en cinco apariciones como zurdo situacional (0-0, 6.75) en los playoffs... La directiva de los Tecolotes de los Dos Laredos, que ahora encabeza Chara Mansur II, ratificó al dominicano Félix Fermín para su quinta campaña completa consecutiva. El ex bigleaguer, quien quedó a una serie de sumar tres inviernos al hilo en el timón de los Cañeros, dirige a los fronterizos desde que reemplazó al estadounidense, Mark Weidemiaer (9-3) en mayo de 2022. Los Tecolotes no son campeones desde el lejano verano de 1989 y el extinto dueño de la patente, José Antonio Mansur, confiaba en que Fermín era el indicado para poner fin a la sequía.

