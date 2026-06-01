Isaac Paredes a selecto grupo, Canó quiere jugar en la LIDOM

CIUDAD DE MÉXICO:- Isaac Paredes se metió a la procesión de mexicanos con más imparables en todos los tiempos en Grandes Ligas, con 500, al tiempo que desbancó de la segunda posición entre los vigentes al ahora lesionado, Alejandro Kirk (492), en la lista encabezada por el jardinero de la doble nacionalidad, Jarren Durán (563).

Algunos se oponen a la mezcla de nativos y México-americanos, pero son los mismos que en las justas internacionales aplaudieron los batazos de Adrián González y Jorge Cantú y recientemente los de Durán.

Con su triple dígito, Paredes quedó atrás del “Titán” González (2050), Vinicio Castilla (1884), Jorge Orta (1,619), Aurelio Rodríguez (1,575), Roberto Ávila (1,296), Jorge Cantú (847), Rodrigo Barajas (812), Baldomero Almada (706), Alejandro Treviño (602), Juan Castro (601), Rowdy Tellez (552), Erubiel Durazo (547) y Rubén Amaro, padre (505).

Como se observa, Paredes quedó en el umbral del “top ten”, pero el toletero de los Astros de Houston logrará el acceso, probablemente este mismo año, superando a Amaro y a Durazo.

Entre los activos, aparte de Durán y Kirk, van presurosos por los imparables que vestirán sus trayectorias, Tellez (552), los hermanos Ramón (440) y Luis Urías (415), Joey Meneses (301), Nick González (285), Joey Ortiz (242) y Jonathan Aranda (240).

CUANDO ya se consumió mes y medio del rol regular de su temporada 2026, la Liga Mexicana toma precauciones para un eventual deterioro de las preferencias de los aficionados durante el mundial de futbol que iniciará el 11 de junio.

Ciertamente, en México sólo se disputarán 13 juegos repartidos en la capital del país, Guadalajara y Monterrey, pero independientemente de los resultados de la selección de la televisión, el evento se extenderá hasta el 19 de julio en escenarios naturales de Estados Unidos.

Y no es tanto que las veladas con música y ruido incluidos de los potenciales perjudicados, Diablos Rojos, Charros y Sultanes, coincidan con las futboleras, sino por el incesante bombardeo en los medios convencionales y en los de moda en el plano digital que igualmente absorberán los sesos a la clientela del resto de las plazas.

MIENTRAS la directiva de los Tomateros de Culiacán no ha replicado las declaraciones de Robinson Canó en la Ciudad de México, en las que jura que aún no hay nada firmado para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, el ex bigleaguer dijo a Diario Libre de Santo Domingo que su prioridad es jugar en la Liga Dominicana con el equipo de toda su vida útil, Estrellas Orientales.

“La oferta en México es muy buena, pero no hay nada mejor que estar con tu familia”, dijo Canó, quien es padre de tres hijos. “Me gustaría quedarme en mi país”, añadió, mencionando para dar fuerza a su dicho, cifras millonarias en pesos dominicanos, no obstante su flojo rendimiento en 2025-2026: .219, un jonrón y 7 impulsadas en 30 encuentros.

“En marzo me llamaron y me bajaron a 2.2 millones y hace unos días me subieron a 2.6 millones. Es menos que la oferta anterior, y es menos de lo que cobré el año pasado”, señaló Canó al rotativo.

En las redes sociales y a falta de una aclaración de los guindas, en algunas plataformas insisten en que tienen todo en orden, aventurando incluso que los Tomateros podrán demandar al veterano, si pretende desconocer un supuesto acuerdo.

UN día como hoy, en 1986 - Rod Carew anuncia su retiro del beisbol a los 40 años. El panameño dejó un promedio de .328 en 19 temporadas en las Grandes Ligas, como parte de los Mellizos de Minnesota y los Ángeles de California.

Carew fue elegido para el Salón de la Fama en 1991 y el título de bateo de la Liga Americana pasará a llamarse “Premio Rod Carew”.

En 2000.- Scott Bullet, de los Broncos de Reynosa, conectó tres jonrones para sumar cinco en tres juegos, una nueva marca en la Liga Mexicana, en la victoria sobre los Tecolotes de los Dos Laredos, 7x2.

Mañanitas para Darnell Coles (64), Bryan Harvey (63), Raúl Ibañez (54), Mauricio Tequida (44) y Peyton Gray (31). Hoy cumplirían años Joe Pactwa (78) y Jack Pierce (77), quienes fallecieron el 10 de marzo de 2009 y el 13 de septiembre de 2009, respectivamente.

-“Haría cualquier cosa para volver a ser joven, excepto hacer deporte”.- Óscar Wilde.

ENTRE suspensivos.- En Veracruz, los Leones de Yucatán ganaron su primera serie con el curazoleño Hensely Meulens (5-5) en el timón que en 2026 también maniobraron Sergio Omar Gastélum (7-16) y el interino Adulfo Camacho (2-4)... Los Saraperos de Saltillo agregaron a su elenco a Fines del Bonta Smith, lanzador abridor de 29 años de liga independiente que en 2025-2026 se estrenó en el béisbol mexicano con los Tomateros (3-3, 2.86)... En Tijuana los reflectores iluminan las abundantes barbas de Justin Turner (.306, 5, 20), pero el “clutch” de los Toros es Hernán Pérez (.340, 8, 39), venezolano de discreto pasado en las Mayores y líder en casi todos los departamentos ofensivos de los fronterizos.