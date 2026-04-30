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Isaac Paredes brilla en doble jornada y Astros dividen serie ante Orioles

El mexicano conectó cinco hits en diez turnos y fue clave en el triunfo 11-5 de Houston sobre Baltimore, donde Yordan Álvarez también aportó su poder con el 12° cuadrangular de la temporada
Noroeste/Redacción
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30/04/2026 16:39
30/04/2026 16:39

BALTIMORE._ Yordan Álvarez brilló con una jornada de tres imparables, incluido su 12° jonrón de la temporada, y tres carreras anotadas en la victoria de los Astros de Houston 11-5 sobre los Orioles de Baltimore, resultado que les permitió dividir la doble cartelera del jueves.

Lance McCullers Jr. (2-2) lanzó seis entradas sólidas, permitiendo tres carreras y apenas dos hits, con nueve ponches y cuatro bases por bolas. La ofensiva de Houston respondió con 15 imparables: Cam Smith abrió el marcador con un cuadrangular de tres carreras en el primer inning, mientras que Yainer Díaz sumó tres hits y Leody Taveras aportó un doble de dos anotaciones. Isaac Paredes también destacó al irse de 5-10 en la jornada.

En el primer juego, Baltimore se impuso 10-3 gracias a los grand slams de Adley Rutschman y Jeremiah Jackson. Chris Bassitt (2-2) firmó su salida más larga del año con 6 2/3 entradas y solo una carrera permitida.

Houston, que superó a Baltimore 27-12 en hits durante la doble jornada, arrancó el segundo duelo con nueve bateadores en el primer episodio y cinco carreras ante el abridor Brandon Young. Álvarez, cuya racha de 13 juegos consecutivos con hit se cortó en el primer encuentro, volvió a responder con un cuadrangular solitario en el segundo inning para ampliar la ventaja 6-0.

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