Isaac Paredes brilla en doble jornada y Astros dividen serie ante Orioles

BALTIMORE._ Yordan Álvarez brilló con una jornada de tres imparables, incluido su 12° jonrón de la temporada, y tres carreras anotadas en la victoria de los Astros de Houston 11-5 sobre los Orioles de Baltimore, resultado que les permitió dividir la doble cartelera del jueves.

Lance McCullers Jr. (2-2) lanzó seis entradas sólidas, permitiendo tres carreras y apenas dos hits, con nueve ponches y cuatro bases por bolas. La ofensiva de Houston respondió con 15 imparables: Cam Smith abrió el marcador con un cuadrangular de tres carreras en el primer inning, mientras que Yainer Díaz sumó tres hits y Leody Taveras aportó un doble de dos anotaciones. Isaac Paredes también destacó al irse de 5-10 en la jornada.