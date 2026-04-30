Isaac Paredes brilla en doble jornada y Astros dividen serie ante Orioles

BALTIMORE._ Yordan Álvarez brilló con una jornada de tres imparables, incluido su 12° jonrón de la temporada, y tres carreras anotadas en la victoria de los Astros de Houston 11-5 sobre los Orioles de Baltimore, resultado que les permitió dividir la doble cartelera del jueves.
Lance McCullers Jr. (2-2) lanzó seis entradas sólidas, permitiendo tres carreras y apenas dos hits, con nueve ponches y cuatro bases por bolas. La ofensiva de Houston respondió con 15 imparables: Cam Smith abrió el marcador con un cuadrangular de tres carreras en el primer inning, mientras que Yainer Díaz sumó tres hits y Leody Taveras aportó un doble de dos anotaciones. Isaac Paredes también destacó al irse de 5-10 en la jornada.
En el primer juego, Baltimore se impuso 10-3 gracias a los grand slams de Adley Rutschman y Jeremiah Jackson. Chris Bassitt (2-2) firmó su salida más larga del año con 6 2/3 entradas y solo una carrera permitida.
Houston, que superó a Baltimore 27-12 en hits durante la doble jornada, arrancó el segundo duelo con nueve bateadores en el primer episodio y cinco carreras ante el abridor Brandon Young. Álvarez, cuya racha de 13 juegos consecutivos con hit se cortó en el primer encuentro, volvió a responder con un cuadrangular solitario en el segundo inning para ampliar la ventaja 6-0.