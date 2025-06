El zurdo Valdez, que se ha llevado la victoria en sus últimas cuatro aperturas, ahora tiene récord de 6-4 con efectividad de 3.07.

El partido no comenzó hasta las 10:02 p.m. ET, después de un retraso por lluvia de tres horas y 22 minutos. El último out se realizó a las 12:26 a.m.

Paredes abrió el cuarto inning con un bambinazo ante Mitch Keller. Cam Smith, otro novato, puso a los Astros por delante con un sencillo productor antes de que el sencillo de dos de Melton pusiera el 4-1.