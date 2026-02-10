Isaac Paredes, con un pie en Boston

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo a Chandler Rome y Ken Rosenthal, de Athletic, cinco equipos han entablado pláticas con los Astros para el traspaso de Isaac Paredes, quien tendría los días contados en las filas de los texanos.

Según las fuentes, los Medias Rojas, los Astros y los Cardenales ya habrían puesto sobre la mesa una transacción en la que el sonorense se iría a Boston, Brendan Donovan, de San Luis, a Houston y algunos prospectos a los “Pájaros rojos”.

Para Paredes será su quinta franela en el Big Show tras su estreno en el 2020 de la pandemia con los Tigres de Detroit. Su conocida trayectoria incluye paradas con los Rays de Tampa Bay y Cachorros de Chicago.

TRAS la firma de José Urquidy con los Piratas de Pittsburgh, quedan tres mexicanos en la lista de agentes libres, dos de ellos convocados para el Clásico Mundial, los hermanos Ramón y Luis Urías y el jardinero Alex Verdugo que se mantiene en el anonimato desde julio 2025, después de su baja de los Bravos de Atlanta.

Los Urías y ni se diga Verdugo, no tuvieron actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, a diferencia de Urquidy y otros tres que encontraron acomodo en MLB, mientras rendían en la pelota invernal, los lanzadores Daniel Duarte (Los Mochis) y Omar Cruz (Hermosillo).

Asimismo, el primera base y designado Joey Meneses, quien aún después de su arreglo con los Atléticos siguió en las filas de los Tomateros de Culiacán, hasta que lo frenaron un día antes de la final de la Serie del Caribe.

Duarte, Cruz y Meneses, invitados fuera de róster, se encuentran en la lista que contempla a nacidos en México, un naturalizado y México americanos, que estarán en los campos de entrenamiento a partir de la próxima semana.

De ese grupo sólo tienen contrato ligamayorista los lanzadores Javier Assad (Chicago), Andrés Muñoz (Seattle), Brennan Bernardino (Colorado), Manuel Rodríguez, (Tampa), Taijuan Walker (Filadelfia) y Urquidy (Pittsburgh).

Y los bateadores Alejandro Kirk (Toronto), Jonathan Aranda (Tampa Bay), Isaac Paredes (Houston), Alejandro Osuna (Texas), Alek Thomas (Arizona), Jarren Durán (Boston), Joey Ortiz (Milwaukee) y Randy Arozarena (Seattle).

Buscarán un lugar en el Spring Training los pítchers Alan Rangel (Filadelfia), Samuel Natera (Anaheim), Omar Cruz y Manuel Castro, con los Padres de San Diego, Valente Bellozo (Rockies) y José Rodríguez (Dodgers).

Completan el elenco el cátcher César Salazar (Houston), el jardinero Tirso Ornelas (San Diego), el jugador de cuadro Jared Serna (Miami), y su colega de los Cardenales de San Luis, Ramón Mendoza.

UN día como hoy, en 1982 - Los Mets de Nueva York llegan a un acuerdo con el toletero jardinero George Foster por cinco años, completando así un intercambio de cuatro jugadores con los Rojos de Cincinnati. Los Mets enviaron al receptor Alejandro Treviño y a los lanzadores Greg Harris y Jim Kern a los Rojos a cambio de Foster.

Hoy cumplen años Lenny Dykstra (63) y Luis Alfonso Cruz (42). El 10 de febrero de 1990 es asesinado a balazos por un familiar en una disputa por una compraventa de un terreno el ex primera base de los Reales de Kansas City, Tony Solaita (43), en Tafuna, Samoa Americana.

-“Hay tres cosas que salen siempre: el sol, la luna y la verdad”.

ENTRE suspensivos.- Un brote de sarampión forzó la suspensión en Guadalajara de los festejos en la calle por el primer título de los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe... Consideraron entonces suficientes los aplausos y la ceremonia de premiación después del épico triunfo sobre los Tomateros de Culiacán... Para los Charros continúa el ajetreo con el softbol y la Liga Mexicana que en un mes abrirá su pretemporada. Ellos siguen en la jugada, en tanto en la mayoría de las plazas de la Liga Arco se viene la temporada de conciertos en sus estadios, incluso en Tepic, Nayarit, donde anuncian para el venidero domingo en el Coloso del Pacífico “Alejo Peralta” a la banda “Arrolladora” de Mazatlán... El director de la Serie de las Américas que se está celebrando en Caracas, Renny Bernal, declaró que Venezuela regresará a la Serie del Caribe, aunque no dijo cuándo y que ambos torneos pueden coexistir sin afanes de una competencia, ponderando que el clásico caribeño tiene muchos años... Previo a la actividad de ayer, Panamá (3-0) encabezaba el standing del evento, seguido por Venezuela (3-1), Colombia (3-1), Cuba (2-2), Argentina (1-3), Nicaragua (1-3) y Curazao (1-4)... Como se observa, los argentinos ya ganaron y fue a los curazaleños que los han hecho mejor en la Serie del Caribe.