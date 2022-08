Ryan Mountcastle fue golpeado por un lanzamiento de Jimmy Yacabonis, ex lanzador de los Orioles, cuando había dos outs del noveno episodio. El pelotazo no pareció intencional, y los ánimos no se volvieron a calentar.

McClanahan (11-5) toleró dos carreras y siete hits para que los Rays mejoraran a una foja de 8-12 desde la pausa por el Juego de Estrellas.

El dominicano José Siri sumó tres hits y tres anotadas, incluida una en el jonrón de Taylor Walls, quien empujó dos con su batazo en el octavo capítulo.

La derrota fue para el debutante DL Hall (0-1).

Por los Orioles, el mexicano Ramón Urías se fue de 4-1 con una anotada.

Por los Rays, el también mexicano Isaac Paredes terminó de 5-1 con una anotada y dos impulsadas.