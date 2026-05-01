Isaac Paredes en su mejor momento con los Astros

Isaac Paredes (.253, 3, 15) rindió ayer en una doble cartelera de 9-5, una producida y dos anotadas, en la división de honores entre Astros de Houston y los Orioles, 11-5 y 10-3, en una jornada a todo sol en Baltimore.

CIUDAD DE MÉXICO._ Isaac Paredes (.253, 3, 15) rindió ayer en una doble cartelera de 9-5, una producida y dos anotadas, en la división de honores entre Astros de Houston y los Orioles, 11-5 y 10-3, en una jornada a todo sol en Baltimore.

El sonorense batea .350 (40-14) con un jonrón y 8 empujadas en pasados 10 encuentros, en un repunte que lo ha posicionado en la dinámica de los texanos que han perdido terreno en la división Oeste (12-20), pero que han acostumbrado a su gente a gozar reacciones espectaculares.

A la defensiva, Paredes se ha establecido en la tercera almohada que en principio fue territorio del puertorriqueño Carlos Correa y con quien eventualmente se ha alternado, para moverse a la segunda y primera bases y en ocasiones empuñando por el pítcher.

EN su punto más bajo desde 2024 con los Diablos Rojos, el dominicano Robinson Canó entró a la jornada de anoche en el Cruz Azul - Nelson Barrera de Campeche promediando .308, un cuadrangular y 5 impulsadas en 9 encuentros.

Canó ha transitado la que se supone es la travesía de su adiós en la Liga Mexicana, padeciendo malestares físicos que experimentan los cuarentones, aún atletas del calibre del hombre que en sus ratos libres ejerce en el ramo empresarial.

En la misma frecuencia, al menos por ahora, Japhet Amador no entró en los planes de los escarlatas y tampoco de los Guerreros de Oaxaca, una añeja costumbre de cuando el extinto Roberto Mansur estaba en la oficina.

En 2025, el toletero de 39 años bateó .281 con 4 bambinazos y 14 producidas en 27 juegos, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico puso cifras de .252, 3 cuadrangulares y 16 fletados al plato en 40 con los Charros de Jalisco en 2025-2026.

CIRCULAN las papeletas del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano para el proceso 2026, todavía rebosantes de talento debido al largo periodo en que el recinto estuvo cerrado. Este año se elegirá a un periodista de una lista realmente “pesada”: Fausto Soto Silva, José Segarra, Gonzalo Camarillo, José “Monterrey” González, Bernardo Castillo y Sergio Morales Ortiz.

Ni qué decir de ex beisbolistas con pasado en la gran carpa: Erubiel Durazo, Rodrigo López, Karim García, Luis Ignacio Ayala, Miguel Ojeda, Gerónimo Gil, Mario Valdez, Germán Jiménez y Francisco Córdova.

Además de quienes brillaron en LMB y LMP: Juan Carlos Canizales, Luis Alfonso García, Mike Paul, Darrel Sherman, Édgar Quintero, Pedro Meré, Rafael Díaz, Emigdio López, Heber Gómez, Pablo Ortega y Luis Mauricio Suárez.

TRES de tres: El portal de Tucson Baseball Team, prácticamente inactivo desde los primeros días de enero 2026, cambiará pronto a Mayos de Navojoa, seguramente adornado con la maqueta del estadio “Manuel ‘Ciclón’ Echeverría que será remodelado con un costo superior a los 100 millones de pesos.

Lo que sí es sorprendente es que después del anuncio del regreso de la franquicia a Navojoa, la cual nunca aterrizó en Tucson, nadie se manifestó en esa plataforma para protestar, como si nunca se hubieran enterado de que iban a tener un equipo en la LMP.

Contra todos los pronósticos, los Bravos de León encabezan la Zona Sur de la Liga Mexicana llevando en el orden al bate del diario a un solo mexicano, el ya experimentado Esteban Quiroz (.316, 1, 7).

UN día como hoy, en 1975 - Horacio Piña, de los Rieleros de Aguascalientes, dejó sin hit ni carrera a domicilio a los Indios de Ciudad Juárez, 1x0.

En 1984 - Dwight Gooden se convierte en el primer adolescente en ponchar al menos a diez bateadores en un juego desde que Bert Blyleven lograra la hazaña en 1970. El fenómeno de 19 años de los Mets, que establecerá un récord de novato en las Grandes Ligas con 276 ponches, tendrá un total de 15 juegos con diez o más ponches este año.