CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se supone que Isaac Paredes está al 100% concentrado en su cotidiano quehacer con los Astros de Houston, sorprende enterarse que el hombre agita las redes sociales, dejando a entrever que ya no quiere ser parte de la familia de los Naranjeros de Hermosillo.

Más asombro provoca saber a qué club desea ir en la ya muy próxima edición de la Liga Mexicana del Pacífico: Los Mayos de Navojoa, quienes preparan su retorno después del “salto al vacío” del ciclo anterior con las siglas de Tucson Baseball Team.

Sería la cuarta franela del toletero en la pelota invernal y según se ventila en diversas plataformas, su nueva mudanza—ya jugó en Ciudad Obregón y Mazatlán—la mueven lazos afectivos muy fuertes, conocido que su esposa es de Navojoa.

CINCO de los 12 mánagers que disputan los playoffs de la Liga Mexicana son mexicanos y todos aspiran a su primer campeonato, en un escenario a la estrategia en el que únicamente los importados Lorenzo Bundy, quien suma dos títulos consecutivos con los Diablos Rojos y el panameño Roberto Kelly que tiene uno que ganó en el timón de los Sultanes de Monterrey, han celebrado ese logro.

Los pilotos aztecas todavía sin gloria en verano son Benjamín Gil, actual subcampeón en el mando de los Charros de Jalisco, Óscar Robles al frente de los Caliente de Durango que para algunos es el “caballo negro”, Juan Castro al frente de los Acereros de Monclova, Luis Carlos Rivera con las riendas de los Olmecas de Tabasco y Ramón Orantes buscando su consagración con los Pericos de Puebla.

El venezolano Henry Blanco (Monterrey), el dominicano Ramón Santiago (Unión Laguna), el puertorriqueño Javier Valentín (Oaxaca), el estadounidense Lloyd McClendon (Campeche) y el también quisqueyano Miguel Tejada (León), son los extranjeros que aspiran a su primer gallardete en el circuito más antiguo de México.

DANIEL Duarte (1-0, 1.04) mantiene un paso casi perfecto en el bullpen de los Mets de Nueva York. En 12 relevos en su regreso a Grandes Ligas, el sonorense solamente permitió carreras en uno y fueron dos en un inning y un tercio ante los Marlins de Miami, el 1 de julio en casa.

Otra: Los Rockies de Colorado agendaron para la recta final de la actual temporada las develaciones de estatuas de sus dos flamantes inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown: Larry Walker, el 23 de agosto y Todd Helton, el 19 de septiembre, en la explanada de su Coors Field.

Una más: Los Marineros de Seattle reclamaron de la lista “waiver” de los Rangers de Texas al lanzador Nolan Kingham (0-0, 9.00) que la semana pasada se estrenó en las Mayores y, que, tras eso, fue colocado para asignación por los “Vigilantes” que se lo arrebataron a los Sultanes de Monterrey (3-0, 1.82) en la travesía en curso de la LMB.

Y, Michael Toglia, primera base y jardinero que en 2023-2024 jugó para los Sultanes de la LMP (.242, 5, 20), fue ascendido a la gran carpa por los Rojos de Cincinnati. Toglia presume una hoja de servicios de cuatro veranos en Grandes Ligas, todos con los Rockies de Colorado (.201, 42, 108).

UN día como hoy en 1974- Nolan Ryan ponchó a 19 bateadores en la victoria de los Ángeles de California por 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston. Ryan superó el récord de la Liga Americana de 18 ponches establecido por Bob Feller en 1938 e iguala el de las Grandes Ligas impuesto por Steve Carlton en 1969 y Tom Seaver en 1970. Asimismo, empató la marca de las Mayores al sumar 32 ponches en sus dos últimos juegos.

En 1994 - Los jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol se van a la huelga y por primera vez en 90 años no se celebra la Serie Mundial. También se ve interrumpido el intento de Matt Williams de batir el récord de jonrones de Roger Maris.

Mañanitas para Matt Clement (52), Julio Urías (30) y Urbano Lugo (64). El 11 de agosto de 2002 murió el ex jardinero miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Enos Slaughter (1916).

-“Aprende a vivir y sabrás morir bien”.- Confucio.

EN seguidillas.- Para Ripley. Los Sultanes se convirtieron en los primeros en la historia del beisbol mexicano en no cobrar la entrada en un juego de playoff, el segundo de la serie contra los Charros de Jalisco que ganaron los regiomontanos para tomar ventaja 2-0... Se trató de una promoción consistente en que hombres, mujeres, niños y niñas con jerseys y gorras del equipo, sin importar su antigüedad, tuvieron las puertas libres. En un lunes por la noche, un total de 10,735 poblaron las localidades del “Palacio Sultán”... Los Mayos agregaron a su elenco al cubano Elian Leyva, quien trabajó en la Liga Mexicana para los Caliente de Durango (0-0, 6.08) y Dorados de Chihuahua (3-1, 4.58). Llama la atención que en 18 aperturas, Leyva sólo registró cuatro decisiones... El comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar Cornejo, asistieron a la inauguración de la Serie del Caribe infantil en Tepic, Nayarit.