MAZATLÁN._ Los trabajos no paran en el Estadio Teodoro Mariscal, donde Venados de Mazatlán cumplió con el quinto día de pretemporada, a menos de un mes de dar inicio la Liga Mexicana del Pacífico .

“Me he sentido muy bien, una pretemporada más preparándonos física y mentalmente, venimos con todo para buscar un lugar en el equipo, me he sentido bien con los cambios, se ha visto armonía, el mánager y el coach (de pitcheo) nos han estado apoyando.

“Estamos buscando trabajar en el pitcheo, tomar experiencia para hacer un buen papel en temporada y entrar a playoff, que es lo que estamos buscando”, concluyó.

Venados de Mazatlán continúa este jueves con su pretemporada, a partir de las 8:00 horas, en el Teodoro Mariscal y este próximo domingo 18 de septiembre se llevará a cabo el tradicional evento “Ponte la Casaca”, a partir de las 16:00 horas, en Plaza Acaya.

PARA SABER

El 16 de octubre Venados de Mazatlán celebra el Gran Juego Inaugural cuando recibirá a Charros de Jalisco. Será a partir de las 18:00 horas cuando se abran puertas del majestuoso Teodoro Mariscal.