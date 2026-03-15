CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy (0-1, 9.32) volvió a batallar con una actuación de más de tres innings (3.2, 6h, 3c, 1bb,4k) en la pretemporada de los Piratas de Pittsburgh y sufrió la derrota, 6-1, ante los Rays de Tampa Bay.

En su anterior asignación, el diestro firmado por un año en contrato ligamayorista, permitió 4 imparables—incluso dos jonrones—y 3 carreras limpias a los Yanquis de Nueva York, también en tres y dos tercios.

La mejor salida del mazatleco hasta ahora en el spring training fue en un choque de exhibición contra la selección de Colombia, una labor de 2 incogibles, un boleto y tres chocolates en tres capítulos de blanqueo.

Por los Rays, Jonathan Aranda, de 3-2 y anotada, para incrementar su average a .389, aunque todavía no ha empujado carreras en 18 turnos.

DEL inesperado duelo entre Italia (5-0) y Venezuela (4-1) saldrá hoy lunes el segundo finalista del Clásico Mundial 2026, en el Loang Spot Park de Miami, donde mañana el ganador enfrentará a Estados Unidos o República Dominicana.

Los venezolanos salen como favoritos con el casi desconocido Omar López, en el timón, en un duelo en la estrategia con su paisano de ascendencia italiana, el ex receptor de Grandes Ligas, Francisco Cervelli.

Ambos aspiran a su primera final, Venezuela después de un tercero en 2009 en que perdieron en semifinales contra Corea del Sur, 10-2 e Italia un séptimo en 2013.

El americanizado equipo europeo buscará añadir a los venezolanos entre las inopinadas víctimas de 2026, detrás de Estados Unidos y México en la ronda de grupos y Puerto Rico en cuartos de final.

LOS Acereros de Monclova anuncian al jardinero ex ligamayorista Luis González, quien a los 30 años ha renunciado a la posibilidad de un regreso al Big Show, donde jugó dos campañas para los Medias Blancas de Chicago (.222, 0, 0) y una con los Gigantes de San Francisco (.254, 4, 36).

González, quien en 2025 jugó en dos encuentros de playoffs con los Acereros contra los Tecolotes en Laredo, Texas, bateó .297 con 21 jonrones y 73 empujadas en 2025 con los Rockers de High Point, en la Liga Independiente del Atlántico.

En la Liga Mexicana del Pacífico pertenece a los Naranjeros de su natal Hermosillo, quienes lo debutaron en el invierno de 2024-2025 (.333, 3, 21). Lo contemplaban en sus planes la pasada edición, pero asuntos migratorios lo retuvieron en Estados Unidos.

UN día como hoy, en 1982-Los Diablos Rojos se imponen a los Marineros de Seattle, 6x2, dentro del triangular en que también participan los Leones de Yucatán. Ossie Olivares aportó dos triples en respaldo a pitcheo combinado de Ramón Arano y Guadalupe Salinas.

En 1985 - Denny McLain, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 1968, es declarado culpable de crimen organizado, extorsión y posesión de cocaína en Tampa, Florida. McLain cumplirá 29 meses de una condena de 23 años antes de que un tribunal de apelaciones revoque la decisión.

Mañanitas para Charles Hudson (67), Jaime Orozco (64), Todd Trafton (62), Curtis Granderson (45), Brian Wilson (44), José Cardona (32), Rowdy Tellez (31) y Vladimir Guerrero Jr. (27).

-“No prometas estando feliz, no respondas estando enojado, no decidas estando dolido, no actúes si no estás convencido”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus.- Andrés Muñoz (0-0, 3.00) lanzó un inning en blanco en un hit y tres ponches y los Marineros de Seattle se impusieron,6x3, a los Rojos de Cincinnati. Por los ganadores, Randy Arozarena (.250, 0, 2), de 2-0, dos bases y una anotada... Alejandro Osuna (.305, 0, 4) se fue de 4-1 con una remolcada en derrota de los Rangers de Texas ante los Dodgers de Los Ángeles, 5-3... Joey Meneses (.500, 1, 4), de 1-1 al caer los Atléticos 12-6 frente a los Guardianes de Cleveland... El cátcher Brandon Valenzuela (.304, 1- 5), de 1-1 por los Azulejos de Toronto que perdieron 8 a 1 con los Mets de Nueva York... Los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona empataron 4-4. Alex Thomas(.389, 0, 3), de 2-1 y anotó una para la causa de Arizona... Ramón Mendoza (.269, 1, 1), de 1-0 y Jo Jo Romero (0-0, 3.00) tiró un episodio en ceros, mientras los Cardenales de San Luis superaban a los Nacionales de Washington, 6-3... Uno de los importados de los debutantes Jaguares de Nayarit, el jardinero Aarón Zavala, está que corta con los Padres de San Diego, según cifras de .480, 2 “homeruns” y 7 impulsadas en 11 cotejos. En la LMP promedió .358 con 6 cuadrangulares y 19 producidas en sólo 27 encuentros para los felinos de Carlos Peralta, que igualmente tienen a otros tres de sus extranjeros en el spring training: el colombiano Francisco Acuña y Marco Castañón con los Padres y Jacob Amaya (Arizona).