$!J-Rod hace temblar Seattle con su jonrón; Woo domina a los Bravos con 9 ponches

Cuando Rodríguez conectó un cuadrangular proyectado por Statcast a 436 pies hacia el T-Mobile Pen durante la sexta entrada de una victoria 3-1 sobre los Bravos de Atlanta , el jardinero central estrella literalmente tembló al salir de la caja de bateo.

SEATTLE._ Bryan Woo aportó una intensa mentalidad en el montículo de Marineros de Seattle contra el equipo más encendido de las Grandes Ligas la tarde del miércoles, y definitivamente pareció que su actitud se le contagió al dominicano Julio Rodríguez durante uno de los momentos más importantes del encuentro.

Después de hacer contacto con una increíble velocidad de salida de 110.4 millas por hora, Rodríguez apretó los puños, contrajo el pecho y luego gritó mientras sus brazos temblaban, antes de un enfático bat flip por la línea de la primera base. Woo, mientras tanto, estaba en la banca superior del dugout inmediatamente después de que terminó su presentación, con la boca abierta de asombro y aprobación.

Pero podría decirse que la jugada más trascendental tuvo lugar en el octavo episodio, y fue en la sala de videos del clubhouse local.

Habiendo acabado de permitir un elevado de sacrificio para poner el juego por una carrera, el venezolano Eduard Bazardo hizo un rápido intento de revirada sobre el corredor emergente dominicano Jorge Mateo. A simple vista, parecía quieto. Pero tras una breve pausa, el coordinador de operaciones de video y repeticiones de los Marineros, Jake Kuruc, llamó al dugout para desafiar la jugada.

Y efectivamente, el toque rápido de Josh Naylor y el regreso despreocupado de Mateo a la almohadilla generaron el segundo out del inning, ayudando a Bazardo a salir del aprieto. Eso preparó el escenario para que Naylor anotara una enorme carrera de seguro media entrada después, tras conectar un sencillo y robarse una base antes de anotar con un doblete de Cole Young contra el muro del jardín derecho. Eso también amplió el liderato de impulsadas de Young en el equipo a 20.

Pero el JMV anónimo del día fue fácilmente el puertorriqueño José A. Ferrer, quien aseguró su segundo salvamento y se convirtió en el primer relevista de Seattle esta temporada en lanzar en tres días consecutivos.

(Con información de MLB)