$!Jacob Young acuerda extensión de 4 años y 23 mdd con los Nacionales de Washington

Young, de 27 años, estaba bajo control contractual del equipo por tres años más; sin embargo, este acuerdo cubre sus últimos años de arbitraje salarial y retrasa su elegibilidad para la agencia libre hasta el 2031.

El jardinero Jacob Young ha acordado una extensión de contrato de cuatro años y 23 millones de dólares, la cual incluye una opción de 8 millones para una quinta temporada, según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. Los Nacionales de Washington aún no han confirmado la noticia.

Los Nacionales seleccionaron a Young en la séptima ronda del Draft del 2021, proveniente de la Universidad de la Florida. Tras su debut en el 2023, en que se destacó como un jardinero central de élite a la defensa y con una velocidad excepcional, Young experimentó un notable progreso ofensivo en el 2026. Registró una línea ofensiva de .252/.318/.390. Su OPS de .708 superó ampliamente su marca anterior de .658, mientras que sus 10 cuadrangulares duplicaron la cifra de cinco jonrones que había conectado en toda su carrera antes de este año.

Aunque su ofensiva se mantuvo ligeramente por debajo del promedio (94 OPS+), la defensa de Young le permitió registrar un bWAR de 1.8. Además, resultó siendo una amenaza en los senderos, al lograr 18 bases robadas en 22 intentos..

Ahora, Young buscará ayudar a los Nacionales a seguir progresando, tras una campaña en la que su núcleo de jugadores jóvenes terminó con récord de 77-85 — una mejoría de 11 victorias respecto al 2025. Junto con los jugadores estelares CJ Abrams y James Wood, Young y los Nacionales finalizaron terceros en Grandes Ligas en carreras anotadas.

(Con información de MLB)