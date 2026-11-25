TEPIC._ Los Jaguares de Nayarit cortaron este miércoles la racha de cinco triunfos de los Naranjeros de Hermosillo al llevarse la victoria cuatro carreras a dos en el segundo juego de la primera serie de la segunda vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico que tiene como escenario el Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta de la ciudad de Tepic, Nayarit.

La Escuadra Naranja atacó temprano al abridor de Jaguares el cubano Juan Díaz cuando en el primer inning Víctor Mendoza conectó imparable productor al jardín izquierdo para enviar al pentágono a César Salazar con la carrera de la quiniela para Hermosillo.

Eduardo Vera abrió el duelo por Naranjeros y el derecho yucateco tuvo una buena actuación de cuatro episodios donde no permitió anotaciones, le conectaron únicamente dos hits y ponchó a dos rivales, fue relevado por José Samayoa quien permitió par de carreras en la quinta entrada, la primera anotada por Amílcar Gómez en error de Jasson Atondo y la segunda gracias a elevado de sacrificio de Chávez Young al jardín central que permitió anotar en pisa y corre por Cristian Mejía para colocar así el juego 2-1.