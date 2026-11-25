TEPIC._ Los Jaguares de Nayarit cortaron este miércoles la racha de cinco triunfos de los Naranjeros de Hermosillo al llevarse la victoria cuatro carreras a dos en el segundo juego de la primera serie de la segunda vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico que tiene como escenario el Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta de la ciudad de Tepic, Nayarit.
La Escuadra Naranja atacó temprano al abridor de Jaguares el cubano Juan Díaz cuando en el primer inning Víctor Mendoza conectó imparable productor al jardín izquierdo para enviar al pentágono a César Salazar con la carrera de la quiniela para Hermosillo.
Eduardo Vera abrió el duelo por Naranjeros y el derecho yucateco tuvo una buena actuación de cuatro episodios donde no permitió anotaciones, le conectaron únicamente dos hits y ponchó a dos rivales, fue relevado por José Samayoa quien permitió par de carreras en la quinta entrada, la primera anotada por Amílcar Gómez en error de Jasson Atondo y la segunda gracias a elevado de sacrificio de Chávez Young al jardín central que permitió anotar en pisa y corre por Cristian Mejía para colocar así el juego 2-1.
En el sexto inning Jaguares amplió la diferencia gracias a cuadrangular solitario de Cristian Mejía contra Samayoa que significó la tercera carrera del equipo local.
Naranjeros respondió en la séptima cuando con las bases llenas Andrés Sosa impulsó en bola ocupada a Jasson Atondo, la carrera fue a la cuenta del relevista Edwin Zamudio.
Fernando Salas lanzó por Naranjeros en el séptimo inning donde logró retirar dos tercios permitiendo una carrera que puso el juego 4-2 y dejando dos corredores de herencia para Augusto Mendieta quien ponchó a Cristian Mejía para el tercer out.
Mendieta logró colgar el cero a la ofensiva felina en la octava entrada para así mantener la diferencia de dos carreras en la pizarra.
Buscando el salvamento por Jaguares en la novena subió a lanzar Travis Kuhn quien logró el primer out dominando a César Salazar con rola a la segunda base, Dylan Jasso negoció base por bolas, pero Kuhn obligó a roletear para doble play a Víctor Mendoza para así terminar el juego.
El pítcher ganador fue Juan Díaz, con la derrota cargó José Samayoa y Travis Kuhn se llevó el salvamento.
Este jueves concluirá la serie en el Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta con el tercer duelo a partir de las 19:30 horas, por Naranjeros el lanzador anunciado es Wilmer Ríos mientras que por Nayarit el pítcher probable es Randy Wynne.