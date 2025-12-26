Jaguares gana en extra innings en Los Mochis

LOS MOCHIS._ En un duelazo que tuvo que decidirse en diez capítulos, Jaguares de Nayarit se impuso 8-7 a Cañeros de Los Mochis, igualando la serie en la casa esmeralda.

Los felinos pegaron en la primera entrada, con sencillo productor de Jesse Castillo, mandando a la registradora a Jacob Rhinesmith con la de la quiniela.

Hasta la cuarta entrada los esmeraldas rompieron el cero en el marcador, armando rally de 3 anotaciones. Juan Uriarte, Mario Gómez y Carlos Figueroa fueron los encargados de producir para los locales.

Brandon Villarreal fue el encargado de producir las carreras de la igualada, primero en la quinta entrada, con sencillo dentro del cuadro y en la séptima apareció de nueva cuenta para poner tablas.

En la parte baja de ese mismo rollo, los locales respondieron con 4 anotaciones, remolcado un par Eric Filia, seguido por Yurisbel Gracial y Juan Uriarte, quienes ampliaron el marcador.

Pero el duelo de alternativas de mantuvo y Jaguares respondió también con cuatro rayitas en la octava. Justin Wylie con un sencillo y después un homerun de 3 anotaciones de José Manuel Orozco, puso todo igualado.

El duelo se tuvo que ir a entradas extras y con fly de sacrificio de Wylie, mando a la registradora a Tyler Jandron, pitcher de los nayaritas que entró como corredor emergente por Ricardo Valenzuela.

La fuerza verde amenazó en la baja de la décima, teniendo dos hombres en los senderos, pero Sadrac Franco bajó la cortina, para amarrar el triunfo de los Jaguares.

La victoria fue para Sadrac Franco (3-0), mientras el pitcher derrotado fue Tanner Kiest (1-2).

Para este sábado, el playball se cantará a las 18:00 hora local y el duelo monticular será entre Alex Delgado (7-1) por Nayarit y Manuel Urías (3-3) por Los Mochis.