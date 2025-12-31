$!Jake Sánchez alcanza la inmortalidad con récord histórico de salvados en la LMP: ‘Es una gran bendición’

Jake Sánchez ya es parte de la historia grande del beisbol mexicano. Con temple, constancia y una carrera forjada a base de disciplina, el experimentado cerrador alcanzó la inmortalidad al convertirse en el líder histórico de salvamentos en la Liga Mexicana del Pacífico, al llegar a 135 rescates y superar la legendaria marca de 134 que pertenecía a Isidro Márquez. El cerrador estelar de Águilas de Mexicali y de la Liga Mexicana del Pacífico vivió el momento con emoción y gratitud, reconociendo que no fue una meta trazada desde el inicio, pero sí un objetivo que terminó por construir mentalmente conforme se fue acercando a la cifra histórica.

“Me siento muy bien, no era algo planeado, pero cuando vi que me estaba acercando a la marca, sí es algo que trabajé en mi mente para lograrlo. Son frutos del trabajo, de la disciplina, de trabajar todos los días para mejorar y gracias a Dios se ha dado. Es una gran bendición”, compartió. Aunque la temporada no ha sido la esperada para el equipo ni para su afición, Jake Sánchez mantiene intacta la ambición y la fe en el grupo, convencido de que cuentan con las herramientas necesarias para pelear por el campeonato de la Temporada 2025-2026 de la LMP. “Aspiramos al campeonato. Gracias a Dios he estado en muchos campeonatos y este equipo tiene algo muy importante, que es el ambiente en el clubhouse. Estamos muy unidos y todos estamos buscando ese campeonato; esa es nuestra mayor meta”, expresó.

Sobre el regreso del mánager Roberto Vizcarra, el histórico cerrador recordó que bajo su mando conquistaron el último título, una hazaña que ahora buscan repetir. “Es algo muy bueno. La última vez que quedamos campeones, él era el mánager. Me llevo muy bien con él, ya conozco su forma de manejar, de saber cuándo debo estar listo para lanzar”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de representar a México en la Serie del Caribe, que se celebrará en Jalisco, Sánchez no ocultó su ilusión, aunque dejó claro que nada se compara con lograrlo defendiendo los colores de su propio equipo. “Gracias a Dios he sido parte de algunas Series del Caribe y es algo que me gustaría repetir, pero con mi equipo. Es bonito ir de refuerzo, pero no hay nada como quedar campeón con tu equipo”, señaló.