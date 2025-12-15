CIUDAD DE MÉXICO.- En Mexicali contra los Yaquis de Ciudad Obregón a partir de hoy y en Los Mochis el fin semana, podría darse el asalto final de Jake Sánchez (2-3, 11, 2.84) al récord de salvados de todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico de Isidro Márquez (134) y para lo cual necesita tres.

El México estadounidense regresó filoso después de que el mánager Pat Lstach le quitó por unos días la estafeta de cerrador, compilando 2-0, 4 rescates y efectividad de 0.00 en sus pasados 10 relevos.

Sánchez, de 36 años, va solo y su alma por la marca que Márquez implantó hace cerca de dos décadas y cuando la tenga no habrá quién amenace su liderato por muchas lunas.

Entre los activos sólo se encuentran el panameño Alberto Baldonado (39), que no trabaja en México desde 2022-2023 cuando salvó 8 para los Tomateros de Culiacán y Carlos Bustamante (35), actualmente con Tucson Baseball Team (0-1, 3.86) y que no cotiza como taponero desde que logró 4 con los Mayos de Navojoa en 2022-2023.

CON seis series—15 juegos--en la agenda de la Liga Arco, se conoce de calificados, pero no hay descartes de cara al mes de enero, incluyendo los que tienen problemas, léase Algodoneros de Guasave, Tucson y Venados de Mazatlán.

De acuerdo al reparto de puntos posterior a la actividad del pasado fin de semana, en los proyectos para la primera ronda de los playoffs, Jaguares de Nayarit recibiría a los Algodoneros, Yaquis de Ciudad Obregón a Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán a Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo a los Cañeros de Los Mochis.

El espectacular repunte de los Tomateros con Lorenzo Bundy” (11-1) en el timón, cambió un poco la escenografía, aunque nada definitivo para el primer día de 2026 a la vuelta de la esquina.

UN día como hoy, en 1974 - El árbitro Peter Seitz falla a favor del ganador del premio Cy Young, Jim Hunter, en una disputa con el propietario de los Atléticos de Oakland, Charlie Finley, por una prima de seguro de vida, lo que convierte a “Catfish” en un agente libre sin restricciones muy atractivo.

En 1983- Arturo González, de Navojoa, lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings y los Mayos vencieron a los Venados de Mazatlán, 4x0, en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

El 16 de diciembre de 2013 murió en Guasave Arnoldo “Kiko” Castro (74), ex jugador y ex mánager exaltado en el Salón de la Fama del Beisbol profesional Mexicano.

-“Prefiero a un hombre inteligente y desleal que a uno incapaz y fiel”.- Joseph Fouché.

ENTRE suspensivos.- La directiva de los Cañeros se aventó el tiro de inhabilitar a su estelar venido a menos, Yasmany Tomás (.226, 6, 24), para debutar en el circuito al también cubano Yurisbel Gracia, quien en su primera semana completa bateó .400 con un palo de vuelta entera y 8 remolcadas en seis juegos... Con los verdes mantiene el nivel que lo llevó a Estados Unidos el guasavense Irvin Machuca (1-0, 1.13), a quien hace un año por estas fechas lo mandaron a descansar los Rojos de Cincinnati... Lento el despegue de Tirso Ornelas (.236, 0, 7) con los Charros de Jalisco, mientras su hermano Julián (.296, 6, 39) es uno de los puntales de los campeones defensores... Los Charros sacaron del roster al relevista japonés, Tomohiro Anraku (2-0, 7.71), el mismo que resultó pieza clave en el bicampeonato de los Diablos Rojos. En 2025, el asiático registró para los capitalinos 1-2, 22 salvamentos y 2.98 en carreras limpias.