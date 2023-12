¿Has sentido algún tipo de vacío de beisbol internacional desde que Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout para finalizar el Clásico Mundial de Beisbol en marzo? Bueno, el WBC no regresará sino hasta el 2026. Pero no temas, recientemente se dieron a conocer los 12 equipos que participarán en el Torneo Premier12 de la WBSC (Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, por sus siglas en inglés) a llevarse a cabo en noviembre próximo.

Aquí, lo que necesitas saber el torneo del año que viene:

¿Quién jugará?

Japón está en el primer puesto del ranking, algo que no debe sorprender tras lo hecho en el Clásico.México está en el segundo lugar por primera vez en su historia, tras desplazar a Estados Unidos luego de alcanzar la semifinal del WBC y ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos del 2023. Australia también participará por segunda vez en el evento y Panamá estará debutando.

Ellos se unen a Corea, China Taipéi, Venezuela, Países Bajos, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

¿Cuándo será el torneo y cómo funciona?

El Premier12 se llevará a cabo entre el 10 y 24 de noviembre del año próximo, con las 12 selecciones siendo divididas en dos grupos. El Grupo A se jugará en una ubicación por determinar entre el 10 y 14 de noviembre, mientras que el B hará lo propio en Taipéi entre el 14 y 18 del mismo mes.

Los dos mejores conjuntos de cada grupo disputarán un Super Ronda, a desarrollarse en el Domo de Tokio entre el 21 y 23 de noviembre en un formato Round Robin. La final será el 24 de noviembre.

¿Qué puedo esperar?

Aunque no veremos los rósters oficiales por un buen tiempo, el torneo tiene un peso importante a nivel internacional y ofrecerá la posibilidad de ver a muchos jugadores que podrían impactar las Mayores en un futuro. Aunque los jugadores en los rósters de 40 no tienen permitido jugar, Shohei Ohtani participó en la versión del 2015 – ponchó a 21 rivales y no permitió carreras en 13 innings – mientras que Hyun-Soo Kim fue seleccionado JMV de ese evento, antes de llegar a los Orioles al siguiente año

En el 2019, el patrullero de los Cachorros, Seiya Suzuki, el campocorto de los Padres Ha-Seong Kim y la reciente firma de los Gigantes, Jung-Hoo Lee hicieron el Equipo Todo Mundo en aquel torneo.

Además, jugadores de Grandes Ligas como Jake Cronenworth, Alec Bohm, Daulton Varsho, los dominicanos Geraldo Perdomo y Otto López, el cubano Lourdes Gurriel Jr., Brennan Bernardino y Tyler O’Neil participaron en el evento antes de llegar a la Gran Carpa.

Esperen que la versión del 2024 cuente con un talento similar.

(Con información de MLB)