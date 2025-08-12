$!Jared Carr aportará espectáculo en las bases para Algodoneros de Guasave

El veloz jardinero Jared Carr fue anunciado por la directiva de los Algodoneros de Guasave como su cuarto importado para la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, elemento que se prevé sea el primero en el orden en el line up del mánager José “Cheo” Moreno y ocupe la pradera central.

El oriundo de Martinsburg, West Virginia, se caracteriza por ser un pelotero de contacto, además de estafarse muchas colchonetas y ser un gran fildeador, prueba de ello es que en el 2024 fue nombrado el defensivo del año en la Liga del Atlántico, ya que jugó para la escuadra de los Pájaros Sucios de Charleston en ese circuito independiente.

Este bateador zurdo de 26 años de edad y 1.83 metros de altura, se espera que sea todo un espectáculo en los senderos, pues desde que empezó a jugar profesionalmente en el 2021, ha sido una constante en él estarse robando bases, prueba de ello es que el año pasado terminó como sublíder en la Liga del Atlántico tras estafarse 58 colchonetas.

El estadounidense fue reclutado por la organización de los Filis de Filadelfia en el 2021 y ahí estuvo jugando hasta el 2023, llegando hasta el nivel Clase A Alta, donde acumuló 248 juegos en esos tres años, bateando para .231, luego de conectar 185 hits, entre ellos 32 dobletes, cinco triples y 10 jonrones, además de producir 73 carreras y robarse 46 bases.